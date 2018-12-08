Губернатор Хабаровского края пообещал молодежи запустить «карьерные» лифты

На встрече не было запретных тем поскольку главная задача – получить обратную вязь от молодежи по всем насущным проблемам нашего региона. Как прекратить отток населения, какая поддержка необходима молодежи. Неплохо было бы по словам Сергея Фургала и привлечь молодежь к работе в правительстве региона.

– Значительная часть правительства действительно уже сформирована. Но это не значит, что в ней не будет места молодежи. Нужен баланс между опытными и новыми кадрами. Сейчас думаем над системой – как вводить молодых специалистов в управленческие структуры. И речь здесь идет не только о региональном правительстве. Это и муниципалитеты, и различные общественные и некоммерческие организации. Молодые люди, желающие активно работать, должны видеть четкие карьерные перспективы, – отметил губернатор.

Молодые предприниматели в свою очередь поделились с главой региона своими проектами и попросили поддержать акселератор для стартапов. Акселератор – новый механизм, создаваемый в Хабаровском крае, где опытные бизнесмены «ведут» проекты своих молодых коллег. Заработать он должен будет уже в начале следующего года. Губернатор пообещал свою поддержку.

– Сегодня есть тенденция – молодежь перестает доверять власти. Власть, в свою очередь, начинает на это обижаться, закрываться, получается замкнутый круг. Возвращать доверие молодежи надо постепенно, маленькими шажками. Например, как в недавней истории с именем аэропорта: я принципиально сказал – не вмешиваться в процесс, и в результате голосование получилось честным. И так будет по всем проектам и инициативам в Хабаровском крае. Я настроен на открытый и честный диалог, – подытожил Сергей Фургал.