2018-12-10T04:30:18+03:00
Общество

Губернатор Хабаровского края пообещал молодежи запустить «карьерные» лифты

Сергей Фургал встретился со студентами, предпринимателями и общественниками в «Точке кипения»
Борис КОКУРИН
Поделиться:
Губернатор Хабаровского края пообещал молодежи запустить «карьерные» лифтыГубернатор Хабаровского края пообещал молодежи запустить «карьерные» лифтыФото: Правительство Хабаровского края
Изменить размер текста:

На встрече не было запретных тем поскольку главная задача – получить обратную вязь от молодежи по всем насущным проблемам нашего региона. Как прекратить отток населения, какая поддержка необходима молодежи. Неплохо было бы по словам Сергея Фургала и привлечь молодежь к работе в правительстве региона.

– Значительная часть правительства действительно уже сформирована. Но это не значит, что в ней не будет места молодежи. Нужен баланс между опытными и новыми кадрами. Сейчас думаем над системой – как вводить молодых специалистов в управленческие структуры. И речь здесь идет не только о региональном правительстве. Это и муниципалитеты, и различные общественные и некоммерческие организации. Молодые люди, желающие активно работать, должны видеть четкие карьерные перспективы, – отметил губернатор.

Молодые предприниматели в свою очередь поделились с главой региона своими проектами и попросили поддержать акселератор для стартапов. Акселератор – новый механизм, создаваемый в Хабаровском крае, где опытные бизнесмены «ведут» проекты своих молодых коллег. Заработать он должен будет уже в начале следующего года. Губернатор пообещал свою поддержку.

– Сегодня есть тенденция – молодежь перестает доверять власти. Власть, в свою очередь, начинает на это обижаться, закрываться, получается замкнутый круг. Возвращать доверие молодежи надо постепенно, маленькими шажками. Например, как в недавней истории с именем аэропорта: я принципиально сказал – не вмешиваться в процесс, и в результате голосование получилось честным. И так будет по всем проектам и инициативам в Хабаровском крае. Я настроен на открытый и честный диалог, – подытожил Сергей Фургал.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Физики заявили, что материальный мир не ограничивается отдельными молекулами
Итоги состоявшейся 12 декабря конференции в Институте общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук, посвященной физике водных растворов, вызвали большой резонанс в научном сообществе
Новости 24
Вор-рецидивист ушел из компьютерного клуба в Хабаровске с чужим кошельком
Двухэтажную амбулаторию открыли в селе Ракитное в Хабаровском крае
Взлетевший самолет срочно вернули на аэродром в Южно-Сахалинск из-за разгерметизации салона
Хитрый застройщик в Хабаровске хотел сэкономить миллионы рублей на строительстве подстанции
Беспардонные рыбаки катались на внедорожниках по заповедным хабаровским лесам
Сахалинский бизнесмен построил торговый центр на «дальневосточном гектаре»
Пенсионерка и ее дочь отчаянно добиваются переселения из опасного дома в Николаевске-на-Амуре
В Хабаровском крае пересмотрят систему питания школьников
Пользоваться социальными транспортными картами в Хабаровском крае начнут в июне 2019 года
В Хабаровском крае не хватает больше 10 тысяч рабочих рук
Об успехах хабаровских спортсменов будет напоминать Аллея спортивной славы
Опытный наркоделец из Комсомольска ездил за коноплей в Амурскую область