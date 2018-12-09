Удач и побед: Каток на набережной Хабаровска открыли губернатор и хоккеисты

Самый большой каток на Дальнем Востоке официально начал свою работу. Теперь любители активного зимнего отдыха могут предаваться катанию на коньках круглосуточно и без платы за вход.

Удач и побед: Каток на набережной Хабаровска открыли губернатор и хоккеистыФото: Александра ШОПЕНКО

Для одних мороз в Хабаровске - повод забраться под одеяло и обнять кружку горячего чая, но другие предпочитают согреваться на улице. Тем более есть повод - на набережной открылся самый большой ледовый каток. Сотни людей не смутились прогнозу погоды, который угрожающе сообщал: «ощущается как минус 30». Они одними из первых официально опробовали ледовую площадку и услышали поздравления губернатора.

- Наш город - не просто столица Дальнего Востока, но и спортивная столица округа. Не зря в Хабаровске прошли такие важные соревнования, как чемпионат России по самбо, чемпионат мира по хоккею с мячом, чемпионат по киосуникай и другим видам спорта. В этом году на аллее мы установим портреты наших олимпийских чемпионов, которые занимались в Хабаровском крае. В регионе спортом и физкультурой занимается 37 процентов населения - почти полмиллиона наших жителей. Это говорит о многом, - сказал Сергей Фургал, глава региона.

Удач и побед: Каток на набережной Хабаровска открыли губернатор и хоккеистыФото: Александра ШОПЕНКО

По случаю открытия катка гостям набережной представили подрастающих спортсменов, которые в будущем будут отстаивать честь Хабаровского края на льду. Юные фигуристки, молодые хоккеисты сделали круг почета по свежему льду и показали, на что способны.

Удач и побед: Каток на набережной Хабаровска открыли губернатор и хоккеистыФото: Александра ШОПЕНКО

Всю зиму на катке можно будет кататься бесплатно тем, у кого есть свои коньки. Не беда, если инвентаря нет - в УКСК работает прокат. Арендовать коньки можно будет по будням с 14:00, а по выходным - с 12:00. Выдача инвентаря во все дни заканчивается в 21:00, еще час остается на то, чтобы вернуть имущество. Взять коньки на час будет стоить 200 рублей, плюс необходимо оставить залог - две тысячи рублей, либо 500 рублей и документ на хранение. Это может быть паспорт, водительские права или паспорт технического средства. Чтобы вернуть залог, лучше не ходить в коньках по брусчатке и бережно относиться к чужим вещам. За 100 рублей можно сдать на хранение вещи.

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