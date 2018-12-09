2018-12-09T08:16:10+03:00
Происшествия

В Хабаровском крае работники известного предприятия по лесозаготовке полгода не видели зарплат

Следователи задержали создателя компании «Аркаим»
Элина ОГАНЕСЯН
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В Хабаровском крае работники известного предприятия по лесозаготовке полгода не видели заработных платВ Хабаровском крае работники известного предприятия по лесозаготовке полгода не видели заработных платФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Генерального директора лесозаготовительного предприятия ООО «Лан» подозревают в невыплате заработных плат. Учредителем организации является бывший директор ООО «Аркаим». Все техническое оснащение и база досталось лесозаготовке от обанкротившегося предшественника.

Так, работники компании «Лан» не видели денег с декабря прошлого года по апрель 2018. Примечательно, что точное количество пострадавших и общую сумму ущерба следователи до сих пор не смогли установить. Оперативники направили все силы, чтобы разыскать имущество предприятия, чтобы арестовать его. Так сотрудники ведомства намеревались решить проблему с выплатами зарплат и восстановлением конституционных прав обманутых жителей Хабаровского края.

- В ноябре 2018 в ходе обыска в офисах предприятия обнаружили и изъяли более 700 трудовых книжек бывших работников организации. Руководство не выдавало, ссылаясь на то, что документы утеряны, - отмечают в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю. - Сразу после обнаружения и изъятия следователями активно начала проводиться работа по возврату документов законным владельцам и допросу потерпевших.

В итоге следователи по статье «Невыплата заработной платы» возбудили уголовное дело. Оперативники задержали генерального директора ООО «Лан», и вскоре суд отправит его в СИЗО.

Напомним, что в августе экс-директор «Аркаима» уже стал фигурантом уголовного дела за сокрытие денег, предназначенных на налоговые выплаты. Сумма превысила 2 миллиарда рублей.

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