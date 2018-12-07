2018-12-07T07:48:14+03:00
Общество

Хабаровские коммунальщики решили за казенный счет купить авто премиум класса

На чистую воду муниципальное предприятие вывели местные активисты, просматривая сайт «Госзакупки»
Борис КОКУРИН
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Хабаровские коммунальщики решили за казенный счет купить авто премиум классаХабаровские коммунальщики решили за казенный счет купить авто премиум классаФото: Борис КОКУРИН
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ПРОСТО ДОРОГИ ПЛОХИЕ

Автомобиль стоимостью более 2,6 миллиона рублей с обивкой сидений из натуральной кожи и салоном в максимальной комплектации понадобился руководству МУП «Южное». Соответствующая заявка была размещена на сайте «Госзакупки». В техническом задании слова «Лексус» нет, но составлено оно таким образом, что подходит под него только дорогой внедорожник японской фирмы. Нашли необычную заявку общественные контролеры.

- По всем техническим характеристикам, прописанным в документации, подходит только джип Lexus LX III, - рассказывает Максим Поличка, координатор проекта ОНФ «За честные закупки» в Хабаровском крае. - Нас это сразу насторожило - зачем предприятию, занимающемуся содержанием дорог в Хабаровске, автомобиль премиум класса? Мы бы поняли, если бы они купили трактор или пару уазиков, но Lexus с сиденьями, обитыми кожей, это уже чересчур.

В Хабаровске «Лексус»-570 в салоне стоит около пяти миллионов рублей, откуда взялась цена, вполовину меньшая? Ответ прост и также прописан в техзадании - приобрести автомобиль предполагается у единственного поставщика без снижения начальной максимальной стоимости контракта. То есть «с рук», по объявлению.

- Когда спрашиваешь в частной беседе руководителей - зачем вам такой автомобиль?- они начинают объяснять: мол, дороги плохие, приходится много ездить, вот и берем удобные и проходимые джипы. Согласен. Но почему у частника? Без гарантии, без необходимого обслуживания, подержанный? Мне кажется, это просто разбазаривание государственных денег, - возмущается собеседник.

ЗВОНКИ БЕЗ ОТВЕТА

Мы пытались дозвониться в МУП «Южное», чтобы узнать, чем так хабаровские дороги не угодили местным коммунальщикам, что для передвижения по ним приходится использовать дорогущий джип в максимальной комплектации, но вот уже два дня те, кто могут ответить на вопросы, либо на совещании, либо на выезде. То есть прямо не посылают, но и отвечать на вопросы не желают.

У общественников поговорить с ними тоже не получилось, поэтому вчера они написали обращение к мэру города с требованием разъяснить ситуацию. Если и оттуда внятного ответа не добьются, будут писать заявление в контролирующие органы.

- Необходимость приобретения автомобиля по такой цене и с заявленными техническими характеристиками наводит на мысль, что муниципальные чиновники в конце года оперативно пытаются «освоить» бюджет. Но в муниципалитете есть более социально значимые статьи расходов, чем приобретение роскошного автомобиля. Считаем, что администрация города должна контролировать приобретение подведомственными организациями дорогостоящих машин и прекратить любые попытки неэффективного использования финансовых средств, - подчеркнул активист.

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