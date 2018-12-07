Парень, сбивший семью на угнанной машине в Хабаровске, выслушал приговор суда

Трагедия случилась 22 июля этого года в Индустриальном районе Хабаровска. 26-летний местный житель отдыхал с друзьями в гараже. Встреча не обошлась без застолья с горячительными. Спустя некоторое время алкоголь закончился, тогда молодой человек решил съездить за добавкой. Взял ключи от машины у одного из собутыльников и отправился на поиски спиртного. Результат пьяной поездки не заставил себя долго ждать: парень сперва превысил допустимую скорость движения, а затем потерял контроль над управлением транспортного средства.

- В итоге подсудимый столкнулся с припаркованной у края проезжей части машиной, после чего автомобиль нарушителя отбросило на тротуар, по которому прогуливалась молодая семья с 2-летним ребенком, - отмечает Валентина Глазова, руководитель пресс-службы прокуратуры Хабаровского края.

К сожалению, в результате столкновения выжить удалось не всем: глава семьи скончался на месте. Мужчина буквально за секунду успел оттолкнуть жену и сына, удар принял на себя. Малыш получил тяжелые травмы и был госпитализирован вместе с мамой в больницу, но они оба остались живы.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении хабаровчанина по статьям: «Угон» и «Нарушение лицом, управляющем автомобилем и находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью человека».

В ходе судебных и следственных разбирательств выяснилось, что у подсудимого никогда не было водительских прав.

С учетом всех доказательств и улик суд приговорил парня к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.