2018-12-10T04:30:18+03:00
Происшествия

Парень, сбивший семью на угнанной машине в Хабаровске, выслушал приговор суда

Его признали виновным и отправили в колонию
Элина ОГАНЕСЯН
Поделиться:
Парень, сбивший семью на угнанной машине в Хабаровске, выслушал приговор судаПарень, сбивший семью на угнанной машине в Хабаровске, выслушал приговор судаФото: Социальные сети
Изменить размер текста:

Трагедия случилась 22 июля этого года в Индустриальном районе Хабаровска. 26-летний местный житель отдыхал с друзьями в гараже. Встреча не обошлась без застолья с горячительными. Спустя некоторое время алкоголь закончился, тогда молодой человек решил съездить за добавкой. Взял ключи от машины у одного из собутыльников и отправился на поиски спиртного. Результат пьяной поездки не заставил себя долго ждать: парень сперва превысил допустимую скорость движения, а затем потерял контроль над управлением транспортного средства.

- В итоге подсудимый столкнулся с припаркованной у края проезжей части машиной, после чего автомобиль нарушителя отбросило на тротуар, по которому прогуливалась молодая семья с 2-летним ребенком, - отмечает Валентина Глазова, руководитель пресс-службы прокуратуры Хабаровского края.

К сожалению, в результате столкновения выжить удалось не всем: глава семьи скончался на месте. Мужчина буквально за секунду успел оттолкнуть жену и сына, удар принял на себя. Малыш получил тяжелые травмы и был госпитализирован вместе с мамой в больницу, но они оба остались живы.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении хабаровчанина по статьям: «Угон» и «Нарушение лицом, управляющем автомобилем и находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью человека».

В ходе судебных и следственных разбирательств выяснилось, что у подсудимого никогда не было водительских прав.

С учетом всех доказательств и улик суд приговорил парня к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Светская львица, подруга бандитов или успешный офицер? Кто такая полковник Рабинович, попавшаяся на многомиллионной взятке в Самаре
Журналисты «Комсомолки» разбирались в судьбе начальницы отдела из ГСУ, которая оказалась в центре коррупционного скандала [Видео]
Новости 24
Вор-рецидивист ушел из компьютерного клуба в Хабаровске с чужим кошельком
Двухэтажную амбулаторию открыли в селе Ракитное в Хабаровском крае
Взлетевший самолет срочно вернули на аэродром в Южно-Сахалинск из-за разгерметизации салона
Хитрый застройщик в Хабаровске хотел сэкономить миллионы рублей на строительстве подстанции
Беспардонные рыбаки катались на внедорожниках по заповедным хабаровским лесам
Сахалинский бизнесмен построил торговый центр на «дальневосточном гектаре»
Пенсионерка и ее дочь отчаянно добиваются переселения из опасного дома в Николаевске-на-Амуре
В Хабаровском крае пересмотрят систему питания школьников
Пользоваться социальными транспортными картами в Хабаровском крае начнут в июне 2019 года
В Хабаровском крае не хватает больше 10 тысяч рабочих рук
Об успехах хабаровских спортсменов будет напоминать Аллея спортивной славы
Опытный наркоделец из Комсомольска ездил за коноплей в Амурскую область