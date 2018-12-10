2018-12-10T04:29:26+03:00
Происшествия

Многодетная беременная женщина покончила с собой на Камчатке

Следователи разбираются в обстоятельствах трагедии
Элина ОГАНЕСЯН
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Многодетную беременную женщину нашли повешенной в съемной квартире на КамчаткеМногодетную беременную женщину нашли повешенной в съемной квартире на КамчаткеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Трагедия случилась восьмого декабря в Петропавловске-Камчатском. Местный житель днем вернулся домой в съемную квартиру, расположенную по улице Обороны 1854 года. Там он жил вместе со своей беременной возлюбленной. Вместе они растили еще четырех малолетних детей.

Найти гражданскую супругу сразу ему не удалось, она не откликалась. В ванной комнате его ждала страшная картина. Мужчина увидел свою 27-летнюю жену, которая была на пятом месяце беременности, мертвой. Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть, а следователи начали разбираться в обстоятельствах произошедшего в рамках проверки.

Сейчас все дети находятся у бабушки, мамы погибшей женщины. Вскоре решится вопрос об оформлении опеки над малышами. Примечательно, что в школе многодетную женщину характеризуют, как хорошую мать. Квартира, где проживала большая семья, была вполне неплохой, на учете никто из малышей и родителей не состоял.

- В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - отметила Елена Матафонова, руководитель пресс-службы СУ СК России по Камчатскому краю. - С целью установления причины смерти женщины назначено судебно-медицинское исследование.

В результате проверки следователи примут процессуальное решение.

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