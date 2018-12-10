Собрался - разобрался: Глава Комсомольска-на-Амуре отзывает заявление о своей отставке

ЗДРАВСТВУЙ, НОВЫЙ СТАРЫЙ МЭР

Сегодня в городскую думу Комсомольска-на-Амуре поступило заявление от мэра города Андрея Климова, в котором он отзывает свое предыдущее заявление об отставке по собственному желанию. Это подтвердили в пресс-службе города Юности.

- Действительно в понедельник утром в аппарат городской Думы поступило заявление Андрея Климова об отзыве своего заявления от 25 сентября о досрочном прекращении полномочий. Заявление будет рассматриваться на очередном заседании думы 12 декабря, - рассказал Иван Лаврентьев, руководитель пресс-службы Комсомольска-на-Амуре. - Про мотивы сейчас сказать нечего. Вероятно их сам глава города озвучит на заседании.

Напомним, что история с отставкой Андрея Климова с поста главы Комсомольска-на-Амуре началась еще при старом губернаторе Хабаровского края Вячеславе Шпорте. Тогда пытаясь поднять свой неуклонно падающий рейтинг в городе президентского внимания, он заставил мэра, написать заявление об отставке. Не помогло — на выборах прошлого главу региона обошел Сергей Фургал. Тем не менее, Андрей Климов не стал отыгрывать назад и 25 сентября отнес в городскую думу заявление о досрочном прекращении своих полномочий.

7 октября инициативная группа граждан провела митинг на площади Ленина, на котором требовала отставки Климова, тремя днями позже народные избранники пытались уговорить мэра остаться — тот настоял на своем. А 17 октября дума практически единогласно приняла его отставку. 13 декабря Климов должен был уйти, а пост главы города до новых выборов решением городского парламента занимал депутат Дмитрий Глушков.

ХОТЕЛ УЙТИ, НО ОСТАЛСЯ

- Я писал это заявление сам, осознанно, не в горячечном бреду, и я не мальчик, чтобы менять свое решение, - рассказал тогда в эксклюзивном интервью «КП»-Хабаровск» Андрей Климов. - Мои планы на будущее - в ближайшие два месяца работаю главой, буду выполнять поставленные задачи на благо нашего города. О дальнейшей работе я пока не думал.

- Может быть есть планы принять участие в следующих выборах на пост главы города?

- Конечно, как гражданин, я имею на это право, но об этом пока говорить рано, и я, честно говоря, не вижу в этом смысла.

Какой смысл увидел градоначальник сейчас, в администрации Комсомольска не говорят. По крайней мере официально, но предположения делают. Вероятно, такой демарш может быть связан с недавним решением прокуратуры, опротестовавшей назначение депутата на пост главы города.

По мнению надзорного органа, парламентарий, распределяющий бюджет, не может заниматься его исполнением, кроме того, это противоречит федеральному законодательству. Правоту прокуратуры подтвердил краевой суд, у городской думы Комсомольска остается несколько вариантов действий: либо обжаловать это решение в Верховном суде Российской Федерации и надеяться, что тот отменит постановление краевого суда, либо изменить устав.

Причем уход Климова ставил депутатов в весьма неудобное положение — процесс внесения изменений в устав достаточно длительный, а нынешний глава должен был покинуть свой пост уже 13 декабря. Отозвав отставку, нынешний мэр может дать думе необходимое время. Впрочем, это только предположения. Что случилось на самом деле, мы узнаем уже в эту среду.

СЛОВО ГУБЕРНАТОРА

- Нужно понимать еще какую вещь: из-за того, что в Комсомольске возникло безвластие, во-первых, под угрозу встали все краевые и федеральные программы, а это набережная, инженерная школа, две больницы, онкодиспансер и так далее. Мы не можем себе позволить ставить их выполнение под сомнение. Поэтому если мэр принял такое решение, пускай остается до выборов. Выбирать градоначальника жители Комсомольска будут планово, - сказал Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края.

Теперь Андрею Климову, администрации города и думе предстоит подготовить краткосрочную программу развития Комсомольска. В ней должны быть учтены все болевые точки, среди которых дороги, транспорт, хлебозавод. Проверять и утверждать программу будет лично глава региона с профильными министрами.