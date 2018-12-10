2018-12-11T03:46:42+03:00
Общество

Водозабор зачах: В Бикине могут ввести особый режим повышенной готовности

Из-за смены собственника на частном водозаборе хозяйство пришло в упадок
Александра ШОПЕНКО
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Водозабор зачах: В Бикине могут ввести особый режим повышенной готовностиВодозабор зачах: В Бикине могут ввести особый режим повышенной готовностиФото: Правительство Хабаровского края
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Сложная ситуация с водопроводной водой возникла в Бикине и Лермонтовке после того, как городских властей поставили перед фактом: мы уходим, водозабор забирайте. Пришлось упрашивать другую компанию, которая взяла объект под свое крыло, но что с ним делать - неясно.

Новый собственник не успел закупить экскаваторы, краны и технику на случай аварийных ситуаций - старый владелец удалился вместе со спецмашинами. К тому же новой компании необходимо было утвердить тариф и инвестпрограмму.

А хозяйство новому собственнику досталось в удручающем состоянии. Воду хлорируют только летом, а мощностей единственного насоса не хватает, чтобы коммунальная услуга доходила до верхних этажей жилых домов. К тому же остановлена одна скважина, а чтобы ввести ее в строй, необходим компрессор для промывки. Как не сложно догадаться, такой техники в распоряжении нового хозяина также нет.

В довесок сейчас идут работы на самом аварийном участке сетей длиной в километр. Там даже вода выходит наружу. Стоимость работ - десять миллионов рублей и сейчас важно завершить ремонт до конца года. Пока сделано порядка 75 процентов работ.

Обобщая все проблемы, краевые власти задумались о введении особого режима повышенной готовности, чтобы помочь новому собственнику. Пока правительство смотрит на целесообразность сего мероприятия.

- Если такая необходимость возникнет, то мы введем особый режим до момента, пока не будет понимания, что работа предприятия будет гарантировано стабильна. То есть, мы завозим технику и понимаем, что в случае аварии она будет задействована, направляем запчасти и так далее. Самое главное - завершить ремонт сложного участка, поэтому примерно до 27 декабря особый режим в теории будет действовать, - прокомментировал Дарий Тюрин, министр ЖКХ Хабаровского края.

Водозабор уже кричит о необходимости модернизации. По планам в следующем году установить станцию обеззараживания, стоимость - 20 миллионов рублей, далее - станцию обезжелезивания. Но это произойдет в том случае, если водозабор заберет на свой баланс край.

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