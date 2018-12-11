2018-12-11T04:01:04+03:00
Общество

Вспышка кишечной инфекции в детском саду Хабаровска: следователи проводят проверку

Дошкольное учреждение №37 временно закрыто
Ульяна КОСКИНА
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Вспышка кишечной инфекции в детсаду Хабаровска: 20 воспитанников заболелиВспышка кишечной инфекции в детсаду Хабаровска: 20 воспитанников заболелиФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Воспитанники детского сада №37 «Рябинка» ушли на вынужденные канинулы. Более 20 ребят сразу в нескольких группах подхватили кишечную инфекцию в дошкольном учреждении. Известно, что заболевание протекает в легкой форме, дети проходят лечение амбулаторно.

- В учебном заведении завершена дезинфекция, - сообщила Анастасия Судакова, руководитель пресс-службы краевого Роспотребнадзора. - Между тем, детский сад по-прежнему закрыт, ориентировочно, до 12 декабря. Окончательное решение будет принято только после полученных результатов.

К проверке подключился и следственный комитет Хабаровского края. Однако в последнем пока не берутся комментировать ситуацию вплоть до выяснения всех обстоятельств.

Известно, что в пищеблоке детского сада и в группах специалситы обанаружили ряд нарушений. В настоящее время продолжаются контрольно-надзорные мероприятия.

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