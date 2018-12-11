Вспышка кишечной инфекции в детском саду Хабаровска: следователи проводят проверку

Воспитанники детского сада №37 «Рябинка» ушли на вынужденные канинулы. Более 20 ребят сразу в нескольких группах подхватили кишечную инфекцию в дошкольном учреждении. Известно, что заболевание протекает в легкой форме, дети проходят лечение амбулаторно.

- В учебном заведении завершена дезинфекция, - сообщила Анастасия Судакова, руководитель пресс-службы краевого Роспотребнадзора. - Между тем, детский сад по-прежнему закрыт, ориентировочно, до 12 декабря. Окончательное решение будет принято только после полученных результатов.

К проверке подключился и следственный комитет Хабаровского края. Однако в последнем пока не берутся комментировать ситуацию вплоть до выяснения всех обстоятельств.

Известно, что в пищеблоке детского сада и в группах специалситы обанаружили ряд нарушений. В настоящее время продолжаются контрольно-надзорные мероприятия.