«Столица Дальнего Востока уже давно не в Хабаровске» - политолог

ИГРА НА ЭМОЦИЯХ

11 декабря стало известно, что президент России дал свое согласие на перенос столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток. Напомним, с этой инициативой выступил врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко. Он написал Владимиру Путину письмо и накануне получил на него положительную резолюцию.

К слову, уже в это воскресенье приморчане выберут нового главу региона. Вопрос столичности же всплывает аккурат перед любыми выборами в Приморье, и, как правило, чем жарче кандидат высказывается в пользу присвоения Владивостоку статуса столицы, тем большей любовью проникаются к нему избиратели. Вот и сейчас, уверены эксперты, «жест» с переносом столицы - ничто иное как политический ход.

- Это игра на эмоциях избирателей. Вот только неизвестно, каким будет «похмелье» после такого эмоционального шока. Приморью придется платить большую цену за эти выборы. Вложено очень много денег, а просто так этого делать бы не стали, - считает Илдус Ярулин, доктор политических наук. - В Приморье сейчас напряженная ситуация в связи с выборами. И поскольку их исход до конца неясен, в ход идут вот такие козыри.

МЫ ДАВНО ПОТЕРЯЛИ ЭТОТ СТАТУС

Политолог убежден, что фактически у ДФО нет столицы. Номинально она обозначена, но никаких решений «там» не принимается. И дело не в том, что нет определенности - Владивосток или Хабаровск. Все вопросы решаются в Москве. А сам статус столицы по большому счету не дает ничего. Разве что размещение чиновников в городе.

- Не стоит думать, что с получением этого статуса во Владивостоке протянут метро с Первой речки до Кневичи и Светланской. Этого не будет. Посмотрите на Хабаровск. Никто не ощущал здесь столичности. Столицей ДФО Хабаровск был только при Ишаеве, когда полпред находился, работал и проводил совещания здесь, - высказывает свое мнение Илдус Файзрахманович. - Сейчас фактически столица ДФО находится в Москве. Полпред лишь приезжает сюда, правда, больших совещаний тут не проводит, он давно уже устраивает их во Владивостоке. Поскольку он стал витриной Дальнего Востока благодаря ВЭФ и саммиту АТЭС.

Хотя когда-то форум проходил именно в Хабаровске. Назывался он «Дальневосточный международный экономический форум», а устраивали его при губернаторстве Ишаева. Но с тех пор утекло много воды, а в сам Владивосток постепенно перешли научные и исследовательские центры, там построили крупнейший на Дальнем Востоке университет, а полпредство частично перевезло туда свои вещи.

- Столичность - это разменная карта. Я не знаю, насколько промышленно-торговые группы будут рады нахождению во Владивостоке «государева ока» и контролирующих структур. Плюс ко всему мы можем поздравить местных жителей. Им придется еще оплатить переезд этих структур в новую столицу. Федералы не возьмут на себя эти расходы. Причем переносить все не обязательно. Туда переедет только аппарат полпреда. Вообще, этот шум вокруг переноса столицы мне непонятен. Владивосток и так уже частично выполняет эти функции, - отметил политолог.

УКАЗ ЕЩЕ НЕ ПОДПИСАН

Но при всех этих беседах и шумихе вокруг переноса столицы не стоит забывать, что президент еще не подписал указ. Он лишь написал резолюцию на письмо Кожемяко, что согласен.

- Приморью придется расплачиваться за то, что туда потекли федеральные деньги. А расплачиваться они будут с московскими корпорациями, которые не потянулись в Хабаровск, но потянутся в Приморье. Местному бизнесу от этого будет очень тяжело. Ведь они и так попали под контроль «государева ока». А тут еще бизнес будут вытеснять, - уверен Илдус Файзрахманович.

Вопросов, связанных с целесообразностью переноса, в целом, много. Один из них, к примеру, геополитическая составляющая. Город стоит на границе с тремя странами, что делает его уязвимым.

- Как только КНДР испытывает ядерное оружие, а их полигон расположен достаточно близко к границе, в сторону Владивостока тянется ядерное облако. Вот тогда и начинается паника. Плюс их сезонные катаклизмы. Много минусов там. Это эмоциональное решение, поддержка. Президент, конечно, написал «согласен», но я не исключаю, что соберется комиссия для рассмотрения этого вопроса. Указ президент еще не подписал, - резюмировал политолог.

ЗВОНОК В ПРАВИТЕЛЬСТВО

Говорить с уверенностью о том, что столицу перенесут во Владивосток или оставят в Хабаровске - пока сложно. Слишком много разных «но» и «если». В любом случае в ближайшую неделю этого не произойдет. В Москве будут ждать итогов выборов в Приморье. К слову, в столице сейчас находится и губернатор Хабаровского края. Свою позицию относительно этой ситуации он еще не озвучил, но его пресс-служба дала обратную связь

- Есть решения, которые принимаются на уровне главы государства, и его решения мы не обсуждаем. Губернатор и правительство Хабаровского края продолжают работать в том же интенсивном режиме, что и раньше, - высказала позицию краевого правительства Надежда Томченко, пресс-секретарь губернатора Хабаровского края.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Чуть более многословен был Сергей Луговской, председатель Законодательной думы Хабаровского. Депутат высказался, что в целом мы ощутим эффект от потери статуса столицы. В первую очередь это отразится на ситуации с инвесторами, их станет меньше.

- Каких-то дополнительных преференций за статус столицы ДФО у нас не было. Дополнительного финансирования за это не предполагалось. Губернатор достаточно уверенно высказывал свое мнение, что потерь не будет. Но, откровенно говоря, я в этом не уверен. Я думаю, что это имиджевая потеря для Хабаровского края. Инвесторам удобнее решать какие-то вопросы с федеральным центром, а если перенесут еще и какие-либо федеральные структуры и их сотрудников в Приморье, мы наверняка потеряем и НДФЛ, который занимает большую часть нашего бюджета, - сообщил корреспонденту «КП-Хабаровск» Сергей Луговской.

Если говорить о цифрах, то НДФЛ - основной налог при формировании краевого бюджета. В общей сложности он составляет около 40 процентов доходов. Однако хабаровский политолог Леонид Бляхер считает, что во Владивосток переедет минимальное число структур, так как нет необходимости тратить огромные деньги на переезд таких крупнейших федеральных органов, как например, ВВО.

- Перенос столицы - это доброе слово для Кожемяко. Центру итоги выборов кажутся критически важными. Именно для этого все и делается, чтобы повысить рейтинг Олега Кожемяко, - считает политолог. - В случае переноса столицы в Приморье Хабарвоск потеряет пару десятков федеральных чиновников, которые работают в Минэкономразвития и полпредстве. Они переедут во Владивосток. Для перевода остальных структур в Приморье потребуются огромные деньги для создания инфраструктуры и покупки квартир для чиновников. Поэтому делать этого не будут. В любом случае ничего не произойдет, независимо от того перенесут столицу или нет. Деньги, которые дает федеральный центр и без того уходят во Владивосток. Сейчас просто происходит оперативное решение текущей задачи.