Следователи разберутся, почему туристы из Хабаровского края снова застряли в Китае

ЗАТЯЖНОЙ ОТПУСК

«ИрАэро» и «Жемчужная река» - за их взаимоотношениями следит уже вся страна. Из-за их конфликта порядка 1500 туристов из России застряли в Китае и не могут вернуться домой. Среди них - жители Хабаровского края, которые также оказались заложниками недорогого отпуска. Авиакомпания «Ираэро» заявила: туроператор не проплатил перелеты, поэтому вылеты в Китай приостановлены до погашения всех долгов. «Жемчужная река» в ответ сказала, что денег нет. Как результат - россияне ждут рейса домой, а у конфликтующих сторон испорчена репутация.

Чтобы разрешить вопрос, накануне в Москве в министерстве по туризму состоялось межведомсвтенное совещание. На нем присутствовали представители как авиакомпании, так и туропертаора. Результат оказался интересным: на «ИрАэро» возложили ответственность по перелету всех туристов в города России.

- На самом деле, ничего удивительного, все в рамках действующего законодательства. Туроператор не объявил себя банкротом, а это бы решило проблему быстрее. Билеты - это договор между туристом и авиакомпанией, поэтому они должны выполнить все условия и обеспечить перелет россиян, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Анастасия Степашко, председатель правления Дальневосточного регионального сообщества туризма. - До сих пор неизвестно, сколько среди туристов дальневосточников. В любом случае, уже есть результаты, поэтому скоро все россияне будут дома.

Как сообщают в пресс-службе министерства экономического развития РФ агентства по туризму, «ИрАэро» уже подтвердили, что у них есть боинги для планового вывоза туристов. Осталось только проработать график рейсов.

ДОШЛО ДО СЛЕДОВАТЕЛЕЙ

Что же остается в сухом остатке от «дружбы» авиакомпании и туроператора. Случай с задержкой рейса в том же Китае из-за поломки двигателя. Внеплановое приземление во Владивостоке по такой же причине. А в финале - финансовый конфликт, приведший к таким результатам. Это стало последней каплей. В дело вступают следователи. По факту произошедшего по статье «Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия» они возбудили уголовное дело.

- По версии следствия, руководство общества с ограниченной ответственностью получил от граждан по договорам на оказание туристических услуг более 1 миллиона рублей, - отмечают в пресс-службе Московского межрегионального СУ на транспорте СК России. - Оно не исполнило свои обязательства в рамках заключенного соглашения с авиакомпанией, из-за чего были нарушены законные интересы и права граждан на предоставление оплаченных услуг по перелету из Российской Федерации в Хайкоу и Санья (Китай) и обратно.

Оперативники сейчас разбираются в обстоятельствах произошедшего. Расследование уголовного дела на контроле руководителя следственного управления.

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