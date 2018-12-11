2018-12-11T10:10:53+03:00
Происшествия

Жуткое ДТП на комсомольской трассе: есть погибший и пострадавшие

На месте ДТП до сих пор работают инспекторы [фото, видео]
Ульяна КОСКИНА
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Жуткое ДТП на комсомольской трассе: есть погибший и пострадавшиеЖуткое ДТП на комсомольской трассе: есть погибший и пострадавшиеФото: ДВРПСО МЧС России
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Сегодня, около 7:20 утра, на трассе Комсомольск-на-Амуре - Хабаровск произошла страшная дорожная авария. На 377 километре в районе селе Гайтер, предположительно, столкнулись три автомобиля, один из них оказался по грузовой машиной. Задняя часть иномарки была в смятку.

Жуткое ДТП на комсомольской трассе: есть погибший и пострадавшие Фото: ДВРПСО МЧС России

Жуткое ДТП на комсомольской трассе: есть погибший и пострадавшиеФото: ДВРПСО МЧС России

- На месте ДТП до сих пор работают сотрудники ГИБДД, следствено-оперативная группа и спасатели. По предварительным данным, есть погибший и двое пострадавших, - сообщила Татьяна Баталова, руководитель пресс-службы краевого ГИБДД. - О причинах происшествия пока не сообщается.

Жуткое ДТП на комсомольской трассе: есть погибший и пострадавшие Фото: ДВРПСО МЧС России

Жуткое ДТП на комсомольской трассе: есть погибший и пострадавшиеФото: ДВРПСО МЧС России

Между тем, как сообщили в пресс-службе Дальневосточного поисково-спасательного центра, одному из участников дорожной аварии потребовалась помощь спасателей. Водитель автомобиля, который оказался под грузовиком был зажат и не мог самостояльно выбраться. С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента сотрудники МЧС деблокировали пострадавшего и оказали первую помощь.

Жуткое ДТП на комсомольской трассе: есть погибший и пострадавшие.

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