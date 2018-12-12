2018-12-12T03:24:27+03:00
Происшествия

Без тепла в Южно-Сахалинске остались порядка 7,5 тысячи человек

Причиной аварии стала старая труба
Александра ШОПЕНКО
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Отключение теплоснабжения в Южно-Сахалинске: Причиной аварии стала старая трубаОтключение теплоснабжения в Южно-Сахалинске: Причиной аварии стала старая трубаФото: ГУ МЧС России по Сахалинской области
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В планировочном районе Южно-Сахалинска Луговое 136 домов, три детских сада и одна школа вчера остались без тепла. Повезло, что в островной столице стояла безветренная и бесснежная погода.

Без тепла люди пробыли порядка четырех часов. Школы, детские сады и другие социальные объекты были подключены к резервным источникам теплоснабжеия. Образовательные учреждения, как сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России, работали в обычном режиме.

Сейчас во все дома, школы и детские сады отопление вернулось. Причиной, из-за которой люди остались без коммунальной услуги, стал прорыв трубы, срок использования которой истек – ее возраст превышает 30 лет.

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