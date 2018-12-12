2018-12-13T04:34:41+03:00
Происшествия

Без тепла в Южно-Сахалинске остались порядка 7,5 тысячи человек

Причиной аварии стала старая труба
Александра ШОПЕНКО
Поделиться:
Отключение теплоснабжения в Южно-Сахалинске: Причиной аварии стала старая трубаОтключение теплоснабжения в Южно-Сахалинске: Причиной аварии стала старая трубаФото: ГУ МЧС России по Сахалинской области
Изменить размер текста:

В планировочном районе Южно-Сахалинска Луговое 136 домов, три детских сада и одна школа вчера остались без тепла. Повезло, что в островной столице стояла безветренная и бесснежная погода.

Без тепла люди пробыли порядка четырех часов. Школы, детские сады и другие социальные объекты были подключены к резервным источникам теплоснабжеия. Образовательные учреждения, как сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России, работали в обычном режиме.

Сейчас во все дома, школы и детские сады отопление вернулось. Причиной, из-за которой люди остались без коммунальной услуги, стал прорыв трубы, срок использования которой истек – ее возраст превышает 30 лет.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Туристы из Кореи стали чаще летать в Хабаровск
Дети в Хабаровском крае по закону должны быть дома после 22 часов
В Биробиджане автовладелец случайно спалили машину и сам едва не пострадал
Китайский инвестор собирается построить судоремонтный завод на Камчатке
В Хабаровском крае нашли помещение, незаконно отремонтированное за счет бюджетных денег
Виктор Ишаев презентует свою книгу в Хабаровске
Печальные итоги подвели по дорожным авариям в Хабаровском крае
Гаражный вор умыкнул у хабаровчанина шесть велосипедов и зимнюю резину
«Народные учителя» из Хабаровского края прошли обучение в Москве
В Хабаровском крае напомнили о запрете дарить подарки госслужащим
Домохозяйка из Комсомольска наживалась на доверии обитателей соцсети
В Комсомольске-на-Амуре из-за аварии ограничили движение на проспекте Первостроителей
В ужасной аварии под Хабаровском погиб водитель
Пешеходный переход возле хабаровской школы №10 обустроят в следующем году
Набережную Хабаровска украсят ледовые скульптуры лотосов, амурских рыб, тигра и медведя
Матч «СКА-Нефтяник» - «Старт» 18 декабря: хабаровчане добились четвертой крупной победы
Разозлившийся комсомольчанин забрал у шумного соседа паспорт
В Хабаровске за уклонение от налогов осудят директора кирпичного завода
Коренные народы в Хабаровском крае рассказали, почему не могут наловить себе рыбы
Матч «Амур» - «Куньлунь Ред Стар» 18 декабря: «драконам» не удалось сломить хабаровчан
Японские инвесторы присоединились к строительству международного аэропорта в Хабаровске
Переправу «Ванино-Холмск» закрыли с 19 декабря
Хабаровские геймеры поборются за приз в 100 тысяч рублей
Погода в Хабаровске на 19 декабря 2018 года: днем до -14 градусов, небольшой снег
Китайским бизнесменами предложили совместные проекты в Хабаровском крае
Авиасообщение других регионов с Камчаткой восстановлено
Сахалин наградят 883 миллионами рублей за рост экономики
Тхэквондисты сошлись «стенка на стенку» на турнире в Хабаровске
Краснокнижную камышовую жабу запретили продавать через интернет в Хабаровском крае