2018-12-12T06:37:53+03:00
Происшествия

На крайнем севере Сахалина около ста людей замерзают в своих квартирах

Из строя вышло 13 котлов, которые обеспечивали теплом жильцов новых трехэтажек
Александра ШОПЕНКО
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В северном селе на Сахалине десятки людей замерзают в новых домах. Фото: администрация МО ГО «Охинский»В северном селе на Сахалине десятки людей замерзают в новых домах. Фото: администрация МО ГО «Охинский»
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Жители двух новостроек в селе Тунгор оказались заложниками сбоя в работе газовых котлов и остались без отопления в квартирах. Суть в том, что оборудование, которое дарит людям тепло, отказываются вырабатывать температуру выше 30 градусов. Этого недостаточно для обогрева квартиры. Из-за этого столбик термометра в жилищах едва доползает до +10 +15 градусов.

В чем причина отказа котлов – неясно. Попытки увеличить температуру не увенчались успехом – оборудование отключается и выдает ошибку. Есть две версии отказа: первая - котлы рассчитаны на работу в условиях до минус 30 градусов на улице, а согласно второй, сбой произошел в головных компьютерах.

Сложность заключается еще и в том, что специалиста по ремонту таких котлов в селе и близлежащем городе Охе нет. Связываться с сервисным центром и ждать сведущего человека времени нет – Тунгор находится на крайнем севере. Малейшее промедление и система отопления перемерзнет. Среднесуточная температура за окном достигает - 22 градусов.

Пока люди «отапливают» квартиры электрическими обогревателями. Кто-то временно переехал к родственникам и друзьям. Всего проблема затронула 57 квартир.

- Мы приняли распоряжение о предупреждении чрезвычайной ситуации и решили менять котлы на корейские, их сервисное обслуживание мы можем обеспечить. Оборудование заменим за счет резервного фонда, потом будем предъявлять подрядчику, чтобы он компенсировал нам расходы. Дальше подрядчик будет разбираться сам, - рассказал «КП-Хабаровск» Сергей Гусев, глава городского округа «Охинский».

На замену одного котла, по его словам, необходимо порядка 70 тысяч рублей. Всего поменяют 13 котлов. Оборудование идет из Южно-Сахалинска. Когда именно это произойдет пока неизвестно, а до тех пор люди вынуждены терпеть неудобства, мерзнуть или жить у близких.

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