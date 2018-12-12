Без паники: всех хабаровчан скоро доставят из Китая на родину

ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ

Многострадальные туристы, которые против своей воли сейчас находятся на китайском острове Хайнань скоро вернутся домой. За финалом их путешествия наблюдает вся страна. Дело в том, что из-за финансового конфликта между «ИрАэро» и «Жемчужной реки» за границей остаются порядка 1,5 тысяч туристов, которые несколько дней не могут вылететь домой. У турфирмы попросту нет денег, чтобы оплатить перелет своих клиентов домой. При этом путевки им продали по тарифу «туда-обратно».

По самым скромным подсчетам, клиентами туркомпании являются около 160 хабаровчан. Их число может достигать 300 человек. Специалисты не берутся назвать точное число. Большинство из них вернутся домой вовремя — их путевки закончатся лишь 13 декабря, в этот же день их доставят в Хабаровск. Но есть и те дальневосточники, которые оказались заложниками обстоятельств и вынуждены «сидеть на чемоданах» в ожидании своего самолета. Благо им предоставили гостиницу. «КП-Хабаровск» ранее писала об этом.

- Туристам нужно связываться со своим турагентом и уточнить у них все детали. Хабаровчане, которые вылетели в Китай на прошлой неделе, прилетят домой по расписанию. В графике у них стояла дата возвращения 13 декабря, - рассказывает Анастасия Степашко, председатель правления Дальневосточного регионального сообщества туризма. - Но сейчас все еще актуален вопрос о том, что будет с предстоящими рейсами. Буквально 14 декабря на отдых в Китай должна вылететь еще одна группа туристов. До Нового года еще два рейса должны быть. Пока есть информация, что авиакомпания пообещала вывезти людей с обратными билетами.

БИЛЕТ В ОДИН КОНЕЦ?

Но и здесь есть загвоздка. Ряд федеральных СМИ накануне заявили, что «Жемчужная река» продавала своим клиентам липовые билеты, подделав квитанции электронного билета для некоторых туристов. В региональном сообществе туризма «Комсомолке» эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.

- Мы сейчас выясняем правдивость этих заявлений. Узнаем и насколько это касается хабаровских туристов, и о каком количестве билетов идет речь. По закону компания обязана предоставить билеты за 24 часа до вылета, в том числе и обратные билеты тоже. Без них турист вылететь по путевке просто не может, - объясняет Анастасия Степашко. - Люди занесены в групповую визу, а на таможне подлинность билетов не проверяют. В любом случае, я думаю, что по этому поводу сегодня проведут совещание с туроператором и перевозчиком. После него станет понятно, что ждет компанию.

Однако репутация «Жемчужной реки» уже серьезно подпорчена. Даже если история о «липовых» билетах окажется фейком, имя туроператора уже запятнано. Будут ли они и дальше работать — пока большой вопрос. Это и пугает путешественников, которые уже купили путевки, клюнув на дешевые билеты. Минимальная стоимость отдыха в Китае на неделю с вылетом из Хабаровска обходилась примерно в 15 тысяч рублей. Такая дешевизна может дорого стоить желавшим отдохнуть в Азии.

СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ

Если говорить простым языком, то в случае если «Жемчужная река» не найдет деньги, чтобы оплатить перелет своих клиентов перед перевозчиком, то им придется признать себя банкротом. Если ситуация будет развиваться в том же направлении, что и сейчас, то шансов у туроператоров наладить дела почти нет. При признании их банкротами люди, купившие билеты, смогут расчитывать лишь на частичную выплату при возврате путевок. Страховой парашют у «Жемчужины» около 20 миллионов 330 тысяч рублей. Эти деньги распределят на возмещение денег для всех клиентов. На последнем совещании с представителями Ростуризма, перевозчика и самих туроператоров говорилось, что у компании больше пяти, но меньше десяти тысяч клиентов, которые скоро должны отправится в отпуск.

Если взять за расчет, что средняя стоимость путевки 25 тысяч рублей, а продано около восьми тысяч туров, то можно предположить, что клиенты турфирмы смогут возместить лишь 10-15% от полной стоимости путевки. Вернуть полную цену они не смогут даже через суд. Таков закон.

«КП-Хабаровск» продолжит следить за развитием событий.

Вообще «ИрАэро» уже не в первый раз доставляет неудобства туристам. Только за последний месяц перевозчик трижды мелькали в новостных лентах. Сначала пассажиры их рейса не могли вылететь домой из-за задержки рейса. Туристы больше восьми часов просидели в аэропорту без еды и воды, прежде чем их отвезли в гостиницу. Вторым случаем стала поломка самолета во время полета. У воздушного судна вышел из строя двигатель, и экипаж принял решение совершить посадку в Приморье, не долетев до китайского Хайкой. И наконец нынешняя история, которой уже заинтересовались следователи.