2018-12-13T07:38:41+03:00
Общество

Без паники: всех хабаровчан скоро доставят из Китая на родину

У большинства из них путевки заканчиваются 13 декабря. В этот же день их вернут домой
Мария ИГНАТЬЕВА
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Без паники: всех хабаровчан скоро доставят из Китая на родинуБез паники: всех хабаровчан скоро доставят из Китая на родинуФото: Социальные сети
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ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ

Многострадальные туристы, которые против своей воли сейчас находятся на китайском острове Хайнань скоро вернутся домой. За финалом их путешествия наблюдает вся страна. Дело в том, что из-за финансового конфликта между «ИрАэро» и «Жемчужной реки» за границей остаются порядка 1,5 тысяч туристов, которые несколько дней не могут вылететь домой. У турфирмы попросту нет денег, чтобы оплатить перелет своих клиентов домой. При этом путевки им продали по тарифу «туда-обратно».

По самым скромным подсчетам, клиентами туркомпании являются около 160 хабаровчан. Их число может достигать 300 человек. Специалисты не берутся назвать точное число. Большинство из них вернутся домой вовремя — их путевки закончатся лишь 13 декабря, в этот же день их доставят в Хабаровск. Но есть и те дальневосточники, которые оказались заложниками обстоятельств и вынуждены «сидеть на чемоданах» в ожидании своего самолета. Благо им предоставили гостиницу. «КП-Хабаровск» ранее писала об этом.

- Туристам нужно связываться со своим турагентом и уточнить у них все детали. Хабаровчане, которые вылетели в Китай на прошлой неделе, прилетят домой по расписанию. В графике у них стояла дата возвращения 13 декабря, - рассказывает Анастасия Степашко, председатель правления Дальневосточного регионального сообщества туризма. - Но сейчас все еще актуален вопрос о том, что будет с предстоящими рейсами. Буквально 14 декабря на отдых в Китай должна вылететь еще одна группа туристов. До Нового года еще два рейса должны быть. Пока есть информация, что авиакомпания пообещала вывезти людей с обратными билетами.

БИЛЕТ В ОДИН КОНЕЦ?

Но и здесь есть загвоздка. Ряд федеральных СМИ накануне заявили, что «Жемчужная река» продавала своим клиентам липовые билеты, подделав квитанции электронного билета для некоторых туристов. В региональном сообществе туризма «Комсомолке» эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.

- Мы сейчас выясняем правдивость этих заявлений. Узнаем и насколько это касается хабаровских туристов, и о каком количестве билетов идет речь. По закону компания обязана предоставить билеты за 24 часа до вылета, в том числе и обратные билеты тоже. Без них турист вылететь по путевке просто не может, - объясняет Анастасия Степашко. - Люди занесены в групповую визу, а на таможне подлинность билетов не проверяют. В любом случае, я думаю, что по этому поводу сегодня проведут совещание с туроператором и перевозчиком. После него станет понятно, что ждет компанию.

Однако репутация «Жемчужной реки» уже серьезно подпорчена. Даже если история о «липовых» билетах окажется фейком, имя туроператора уже запятнано. Будут ли они и дальше работать — пока большой вопрос. Это и пугает путешественников, которые уже купили путевки, клюнув на дешевые билеты. Минимальная стоимость отдыха в Китае на неделю с вылетом из Хабаровска обходилась примерно в 15 тысяч рублей. Такая дешевизна может дорого стоить желавшим отдохнуть в Азии.

СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ

Если говорить простым языком, то в случае если «Жемчужная река» не найдет деньги, чтобы оплатить перелет своих клиентов перед перевозчиком, то им придется признать себя банкротом. Если ситуация будет развиваться в том же направлении, что и сейчас, то шансов у туроператоров наладить дела почти нет. При признании их банкротами люди, купившие билеты, смогут расчитывать лишь на частичную выплату при возврате путевок. Страховой парашют у «Жемчужины» около 20 миллионов 330 тысяч рублей. Эти деньги распределят на возмещение денег для всех клиентов. На последнем совещании с представителями Ростуризма, перевозчика и самих туроператоров говорилось, что у компании больше пяти, но меньше десяти тысяч клиентов, которые скоро должны отправится в отпуск.

Если взять за расчет, что средняя стоимость путевки 25 тысяч рублей, а продано около восьми тысяч туров, то можно предположить, что клиенты турфирмы смогут возместить лишь 10-15% от полной стоимости путевки. Вернуть полную цену они не смогут даже через суд. Таков закон.

«КП-Хабаровск» продолжит следить за развитием событий.

Вообще «ИрАэро» уже не в первый раз доставляет неудобства туристам. Только за последний месяц перевозчик трижды мелькали в новостных лентах. Сначала пассажиры их рейса не могли вылететь домой из-за задержки рейса. Туристы больше восьми часов просидели в аэропорту без еды и воды, прежде чем их отвезли в гостиницу. Вторым случаем стала поломка самолета во время полета. У воздушного судна вышел из строя двигатель, и экипаж принял решение совершить посадку в Приморье, не долетев до китайского Хайкой. И наконец нынешняя история, которой уже заинтересовались следователи.

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