2018-12-13T10:43:39+03:00
Общество

Хабаровский край оказался на десятом месте по индексу «Оливье»

Приготовление традиционного новогоднего салата обойдется почти в 400 рублей
Александра ШОПЕНКО
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Хабаровский край оказался на десятом месте по индексу «Оливье»Хабаровский край оказался на десятом месте по индексу «Оливье»Фото: Иван ВИСЛОВ
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Росстат подсчитал, во сколько жителям Хабаровского края обойдется приготовление салата «Оливье». Согласно исследованию, стоимость блюда, которое мы привыкли видеть на новогоднем столе, выросла на 1,41 процента и составила 393,51 рубля, против 411,62 рубля в 2017-м.

ПРАЗДНИЧНОЕ УКРАШЕНИЕ

Традиционный рецепт «Оливье»: консервированные огурцы (400 грамм), консервированный зеленый горошек (380 грамм), картофель (500 грамм), морковь (200 грамм), яйца куриные (четыре штуки), вареная колбаса (300 грамм), майонез (200 грамм), лук репчатый (100 грамм). Именно на такой состав салата и опирались специалисты.

Мы решили проверить, насколько указанные цены соответствуют хабаровской действительности. Соленые огурцы в среднем стоят 90 рублей за 400 грамм, самую дешевую банку горошка нам удалось отыскать за 27,5 рубля, а самую дорогую - за 112 рублей. За десяток яиц придется выложить от 60 до 88,5 рубля, цена на 400 грамм вареной колбасы варьируется в диапазоне от 140 рублей и до бесконечности. Морковь обойдется в среднем в 19 рублей за 200 грамм, указанное выше количество лука - три-пять рублей, картофеля - 20-30 рублей. 200 грамм майонеза можно купить за 29 рублей. Итого с самыми дешевыми продуктами индекс «Оливье» в Хабаровске получился 388,5 рублей.

Хабаровский край оказался на десятом месте по индексу «Оливье» Фото: Иван ПРОХОРОВ

Хабаровский край оказался на десятом месте по индексу «Оливье»Фото: Иван ПРОХОРОВ

А КАК У СОСЕДЕЙ?

Камчатский край вошел в тройку лидеров по дороговизне «Оливье». Отведать салат под бой курантов на полуострове стоит 486,74 рубля. На четвертом месте оказался Магадан, где стоимость блюда составляет 453,01 рубля. Приморье попало на 13 строчку рейтинга, здесь приготовление «Оливье» обойдется в 349,56 рубля.

Ближайшие соседи - жители Еврейской АО - могут приготовить салат за 329,17 рубля. В Амурской области стоимость «Оливье» составляет 310,31 рубля.

На фоне общероссийского индекса «Оливье» Хабаровский край выглядит относительно неплохо - специалисты подсчитали, что в среднем жители страны потратят на приготовление салата 313 рублей.

ИНДЕКС «СЕЛЬДИ ПОД ШУБОЙ»

Мерилом предновогоднего анализа цен на продукты стал еще один традиционный новогодний салат - «Сельдь под шубой». Его рецепт таков: 350 грамм соленой сельди, 400 грамм картофеля, 300 грамм свёклы, 200 грамм моркови, два куриных яйца, 300 грамм майонеза, 100 грамм репчатого лука. В Хабаровском крае приготовление блюда обойдется в 190,09 рубля и это девятое место рейтинга.

Хабаровский край оказался на десятом месте по индексу «Оливье» Фото: Иван ПРОХОРОВ

Хабаровский край оказался на десятом месте по индексу «Оливье»Фото: Иван ПРОХОРОВ

Среди соседей на втором месте оказалась Магаданская область с результатом в 266,37 рубля. Пятое место взяла Камчатка - 219,96 рубля, на четвертой позиции оказался Сахалин - 216,07 рубля.

Еврейская автономия заняла 11 место рейтинга, здесь приготовление «Сельди под шубой» обойдется в 185 рублей. Приморье на 13 срочнее - 179,59 рубля.

БОГАТО ВСТРЕТИШЬ, БОГАТЫМ БУДЕШЬ

В целом новогодняя продовольственная корзина в Хабаровском крае оценивается в 6 тысяч 634 рубля 19 копеек. Сюда входят 29 позиций, среди которых колбасы, сыры, мясокопчености, рыбные деликатесы и даже икра лососевых! В списке также значатся овощи, хлеб, фрукты, сладости, безалкогольные и алкогольные напитки.

Хабаровский край оказался на десятом месте по индексу «Оливье» Фото: Олег ЗОЛОТО

Хабаровский край оказался на десятом месте по индексу «Оливье»Фото: Олег ЗОЛОТО

В числе абсолютных рекордсменов по стоимости «Оливье», «Сельди под шубой» и продуктов на Новый год значится Чукотский автономный округ. Первый салат обойдется жителям этого региона в 516,53 рубля, второй - в 468,92 рубля. Продуктовая новогодняя корзина в автономии стоит 9 тысяч 90 рублей 71 копейка.

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