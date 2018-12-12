2018-12-12T11:12:59+03:00
Общество

Двойник Сергея Фургала в социальных сетях обещает хабаровчанам снижение цен на топливо и дешевую ипотеку

Глава региона опроверг все сказочные заявления неизвестных авторов
Александра ШОПЕНКО
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Дешевый бензин и стабильные тарифы ЖКХ: Соцсети распространяют ложь от имени губернатора Хабаровского краяДешевый бензин и стабильные тарифы ЖКХ: Соцсети распространяют ложь от имени губернатора Хабаровского краяФото: Правительство Хабаровского края
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Неизвестные авторы сыграли на открытости губернатора Хабаровского края и распространили от его имени ложные обещания на самые злободневные темы. Якобы жителям региона сделают новогодние подарки - снижение цен на топливо, отмена повышения тарифов ЖКХ и падение процентов по ипотеке.

Причем некоторые сообщества подчеркивают, что соответствующие заявления сделал сам губернатор. Однако глава региона развенчал фейковые обещания.

- Данная информация не соответствует действительности и таких заявлений я не делал. Цены на бензин регулируются федеральным центром. А повышения тарифов ЖКХ в регионе, выше установленных федеральным центром – это на 1,7% - до июля 2019 г. действительно не предвидится, - написал на своей страничке Серей Фургал, губернатор Хабаровского края.

А недавно был обнаружен двойник Фургала в социальной сети Инстаграм. Закрытый аккаунт только начал набирать подписчиков, но о фейке быстро оповестили на страничке главы региона. Кстати, лживые обещания также были удалены.

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