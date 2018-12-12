Двойник Сергея Фургала в социальных сетях обещает хабаровчанам снижение цен на топливо и дешевую ипотеку

Неизвестные авторы сыграли на открытости губернатора Хабаровского края и распространили от его имени ложные обещания на самые злободневные темы. Якобы жителям региона сделают новогодние подарки - снижение цен на топливо, отмена повышения тарифов ЖКХ и падение процентов по ипотеке.

Причем некоторые сообщества подчеркивают, что соответствующие заявления сделал сам губернатор. Однако глава региона развенчал фейковые обещания.

- Данная информация не соответствует действительности и таких заявлений я не делал. Цены на бензин регулируются федеральным центром. А повышения тарифов ЖКХ в регионе, выше установленных федеральным центром – это на 1,7% - до июля 2019 г. действительно не предвидится, - написал на своей страничке Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края.

А недавно был обнаружен двойник Фургала в социальной сети Инстаграм. Закрытый аккаунт только начал набирать подписчиков, но о фейке быстро оповестили на страничке главы региона. Кстати, лживые обещания также были удалены.