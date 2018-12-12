2018-12-12T11:12:59+03:00
Общество

«Это все, что я вам хотел сказать»: Звезда «Универа» сравнил зрителей на Камчатке с быдлом

Организаторы объяснили поведение актера тем, что театралы были подшофе [видео]
Александра ШОПЕНКО
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«Это все, что я вам хотел сказать»: Звезда «Универа» сравнил зрителей на Камчатке с быдлом«Это все, что я вам хотел сказать»: Звезда «Универа» сравнил зрителей на Камчатке с быдломФото: Алексей БУЛАТОВ
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Известный по ситкомам «Универ» и «СашаТаня» актер Андрей Гайдулян находился на Камчатке с гастролями. 6 и 7 декабря он играл в спектакле «Мурлин Мурло или Все женщины хотят любви». В финале крайней постановки Гайдулян со сцены Камчатской филармонии нелицеприятно высказался о зрителях. Актерский монолог попал на видео и разлетелся по сети.

- Я хочу сказать, что такого отвратительного отношения аудитории я не видел за все время игры этого спектакля! Чтобы кричали люди из зала во время реплики – это свинство и вот это слово (показывает на декорации)... «быдло» там написано. Так нельзя и это просто отвратительно. Второй акт было невозможно играть из-за того, что в голос люди не то, что кричали, а разговаривало ползала. Это все, что я хотел вам сказать, всего доброго и удачи, - сказал на финальном поклоне Андрей Гайдулян.

Звезда «Универа» сравнил зрителей на Камчатке с быдлом.Социальные сети

Словам актера есть подтверждение, и оно запечатлено на том самом видео. За кадром слышно, как Гайдуляна громко перебивают люди, выкрикивая, что в зале есть не только жители Петропавловска-Камчатского, но и города Елизово. Происходящее одна самая громкая женщина описывает любимым словом героини «Универа» Аллочки «пипец» и констатирует: «Бывает...».

- Некоторые зрители перебрали со спиртным во время антракта в буфете, во время спектакля говорили в полный голос с разных сторон зала, ходили туда-сюда. С их стороны было неуважение не только к артистам, но и к остальным людям, которые пришли посмотреть постановку. Люди, конечно, неправы, но и актер мог бы сделать замечание помягче. Наверно, он не сдержался, - поделилась Оксана, сотрудница концертного агентства «Дальневосточная музыкальная компания».

В социальных сетях по этому поводу разгорелась полемика. Одни встали на сторону актера и испытали испанский стыд, даже не будучи на спектакле. Другие считают, что за свой гонорар он мог бы и помолчать.

Пока от самого Андрея Гайдуляна и его представителей каких-либо комментариев не последовало.

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