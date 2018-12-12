2018-12-12T11:12:59+03:00
Общество

Новогодние подарки 2018-2019 в Хабаровске: где купить и что подарить

Рассказываем, какими новогодними подарками порадовать близких в Хабаровске
Алексей ПАВЛЮК
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Новогодние подарки 2018-2019 в Хабаровске: где купить и что подаритьНовогодние подарки 2018-2019 в Хабаровске: где купить и что подаритьФото: Мария ЛЕНЦ
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Новый год – особое время. Все мы словно становимся детьми и желаем увидеть под елочкой особенный подарок. Если вы еще не определились, чем порадовать любимых в праздник, предлагаем несколько идей новогодних подарков, которые можно смело взять на вооружение и отправляться по магазинам.

КАРТИНА

Творческому человеку можно подарить возможность почувствовать себя настоящим художником и подарить картину, которую он сам сможет раскрасить но номерам. Это, к слову, не так-то легко – такие картины мало походят на детские раскраски. Чтобы получился шедевр, придется постараться, но результат того стоит. Цена такого подарка начинается от 850 рублей и далее в зависимости от размера картины.

НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ

Домоседы и любители принимать гостей такой подарок оценят по достоинству. А если вы собирались отмечать Новый год дома, то этим подарком можно будет воспользоваться, как только с него спадет праздничная упаковка.

НЕОБЫЧНЫЙ ФОТОАППАРАТ

Речь идет о современной интерпретация легендарного Polaroid. После съемки камера Instax Mini моментально печатает фотографии на маленьких карточках. Идеальный вариант подарка, который навсегда сохранит в памяти особенные моменты праздника.

НОСКИ

Банально, скажете вы? А что если на них будут полотна Винсента Вангога или Эдварда Мунка? Отыщите полезную для зимы вещь в интересной интерпретации, она гарантировано вызовет улыбку и точно не будет пылиться в шкафу.

ЗИМНИЕ БУКЕТЫ И БАНКИ ПОЖЕЛАНИЙ

Забудьте о банальных открытках и букетах. Новый год – особенный праздник, а значит даже мелочи должны быть особенными. Вместо привычных хризантем и роз в новогоднем букете могут красоваться веточки ели. А вместо обычной открытки можно презентовать новогоднюю баночку, наполненную листками с пожеланиями. Ее можно сделать самостоятельно, а можно купить. Вам ведь хватит добрых слов на целую банку?

В СТИЛЕ РЕТРО

Обратите внимание на ретро-проигрыватели и виниловые пластинки. Это невероятно стильный подарок, который наполнит дом красивой музыкой и будет радовать глаз как предмет интерьера.

КВАДРОКОПТЕР

Такой современной игрушке порадуются и взрослые, и дети. Для ребенка можно подобрать относительно недорогую модель за 1500-3000 рублей. Модель для съемок на улице обойдется значительно дороже – несколько десятков тысяч рублей.

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