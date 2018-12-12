«Мне сказали это сделать, чтобы быть спокойным»: Мэр Хабаровска попросил контрольно-счетную палату проверить свою поездку в Мадрид

Контрольно-счетная палата Хабаровска проверит, насколько законной была командировка мэра города в Мадрид. Напомним, что градоначальник летал в Испанию бизнес-классом. И эта поездка обошлась городскому бюджету почти в 227 тысяч рублей, о чем сообщали едва ли не все хабаровские паблики в соцсетях. Более того, Сергей Кравчук не только слетал в Испанию бизнес-классом, но и остановился в четырехзвездочном отеле. А бонусом для него, если верить все тем же пабликам, стали командировочные. Чтобы очистить свое имя от подозрений градоначальник сам обратился в надзорное ведомство с просьбой провести проверку.

- К нам обратился мэр города с предложением включить в план проверку своей поездки в Мадрид. У нас было время, и мы внесли ее в план, хотя с самого начала делать этого не планировалось. С 20 декабря она начнется, а пока собирается вся необходимая информация, - рассказала Марина Горпенко, председатель контрольно-счетной платы Хабаровска.

Специалисты не уверены, что успеют закончить ее до конца года. Точнее, закончить ее они успеют, но итоги подведут уже в первом месяце грядущего года. Сам мэр проверки не боится, а причину такого ажиотажа вокруг поездки видит в банальном интересе к своей персоне, так на пост градоначальника он вступил буквально три месяца назад.

- К этому интересу и ажиотажу мы относимся спокойно. А что поделать, если людям интересно, как Кравчук себя будет вести. А я такой человек — открытый. Мне нужно сказать людям как есть, рассказать правду. Я вообще за прозрачность, - рассказал корреспонденту «КП-Хабаровск» Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Граданачальник также объяснил, что, а вернее кто подтолкнул его обратиться с такой инициативой в контрольно-счетную палату.

- Есть люди, которые мне сказали это сделать, чтобы быть спокойным. Но я то спокоен. Но эти люди хотят, чтобы было еще спокойнее, - шутит в разговоре с «Комсомолкой» мэр города. - Мы ездили вчера, ездим сегодня и завтра тоже будем ездить в международные командировки. Это работа городской администрации. А та поездка была плановая, рабочая и по приглашению. Если есть нарушения, то нам скажут об этом, и мы будем их исправлять.

Пресс-служба городской администрации сообщала, что мэр принимал в Мадриде участие в заседании Всемирного совета организации «Объединенные города и местные власти». На нем представители муниципалитетов обсудили проблему миграции, интеграции людей, прибывших из других регионов и имеющих отличный от местных жителей менталитет, в сложившуюся систему городов.