2018-12-13T09:29:06+03:00
Общество

Рейс отменен: хабаровские туристы застряли в Китае

Отдыхающие на Хайнане должны были сегодня вернуться домой, но их рейс отложили
Мария ИГНАТЬЕВА
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Рейс отменен: хабаровские туристы застряли в КитаеРейс отменен: хабаровские туристы застряли в КитаеФото: Социальные сети
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Эпопея с застрявшими на китайском острове Хайнане туристами продолжается. Сначала заложниками обстоятельств были отдыхающие с западной полосы России, в основном из Казани. Они должны были вылететь на родину 8 декабря, но в итоге вместо дома их отвезли в гостиницу. В первые дни задержек говорилось, что среди ожидающих были и хабаровчане, но сегодня стало известно, что дальневосточники спокойно проводили свой отпуск — их путевки закончились 13 декабря.

- Наши туристы должны сегодня вернуться домой. Их вылет был запланирован на 1:30 ночи, а прилететь в Хабаровск они должны были в 9:00. Людей отвезли в гостиницу, где они будут ждать своего рейса, - отметила Анастасия Степашко, председатель правления Дальневосточного регионального сообщества туризма.

Вывезут туристов на Боинге-777, но число хабаровчан не уточняется, а осуществлять перелет будет «ИрАэро». По информации аэропорта встречающей стороны, ждут дальневосточников завтра, ориентировочно в 19:20.

Напомним, что вся эта ситуация произошла из-за финансовых проблем «Жемчужной реки». Туроператор не смог внести деньги за перелет своих клиентов из Китая в Россию авиакомпанией «ИрАэро». По этой прчине порядка 1,5 тысяч человек оказались в вынужденном плену заграницей. После вмешательства следователей в непростую ситуацию, перевозчик решил за свои средства доставить людей на родину.

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