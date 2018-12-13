2018-12-13T11:49:51+03:00
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Спасая сивуча, сахалинцы разожгли огонь на берегу моря и пытались покормить его рыбой

Правда специалисты такую затею не одобрили и посоветовали людям оставить дикого зверя в покое [фото; видео]
Александра ШОПЕНКО
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Столкнулись два мира: Спасая сивуча, сахалинцы разожгли огонь на берегу моря и пытались покормить его рыбой. Фото: Нелия НизамоваСтолкнулись два мира: Спасая сивуча, сахалинцы разожгли огонь на берегу моря и пытались покормить его рыбой. Фото: Нелия Низамова
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На берегу моря в селе Шебунино горит костер. Нет, он не сигнальный, и никто не жарит на берегу шашлыки, его разожгли местные для сивуча, который 12 декабря вышел на сушу. Люди посчитали, что животное мерзнет и, руководствуясь благими намерениями, попытались согреть ушастого тюленя. Но, как говорят в народе: "Хотели как лучше, а получилось как всегда".

Столкнулись два мира: Спасая сивуча, сахалинцы разожгли огонь на берегу моря и пытались покормить его рыбой. Фото: Нелия Низамова

Столкнулись два мира: Спасая сивуча, сахалинцы разожгли огонь на берегу моря и пытались покормить его рыбой. Фото: Нелия Низамова

Сивуч оказался дамой примерно десяти лет и весом 350-400 килограмм. Серьезных ран и видимых повреждений на теле животного нет. Единственное, по словам местных жителей, под ластой у самки есть небольшая ранка. Транспортировать дикого морского зверя для более детального обследования не представляется возможным, также, как и сделать это на месте.

В первый день пребывания на суше морской зверь подпускал к себе людей. Местные жители гладили сивуча, фотографировали и снимали животное на мобильные телефоны. С места животное не уходило, тогда люди посчитали, что сивуч может замерзнуть и проголодаться. Развели костер, угостили рыбкой. Но сивуч есть отказался, а от огня попытался дистанцироваться из-за едкого дыма.

На берег моря на Сахалине вышел ослабленный сивуч.Видео предоставлено местными жителями! другой источник

- Огонь сивучу не нужен, это животное согревается за счет подкожного жира и своего меха. Судя по кадрам, у этой самки мех в порядке, без проплешин, поэтому беспокоится о том, что она замерзнет нет основания, - говорит Дмитрий Лисицын, председатель совета «Экологическая вахта Сахалина». - Мы советуем людям не вмешиваться в жизнь животного.

Вторят Дмитрию и специалисты, которые осматривают сивуча на месте. Они заинтересовались поведением ушастого тюленя - животное подпускает к себе людей, что не свойственно для диких зверей. Выяснилось, что сивуч ослаб, ему тут же было назначено необходимое лечение. Местные жители считают, что животное отравилось.

Столкнулись два мира: Спасая сивуча, сахалинцы разожгли огонь на берегу моря и пытались покормить его рыбой. Фото предоставлено местными жителями

Столкнулись два мира: Спасая сивуча, сахалинцы разожгли огонь на берегу моря и пытались покормить его рыбой. Фото предоставлено местными жителями

- На берег сивуч вышел, чтобы восстановиться. Сейчас животное бодрее, чем вчера, ей стало лучше. Возможно, завтра она вернется в море, самое главное сейчас дать сивучу спокойно реабилитироваться на берегу, - сообщает «КП-Хабаровск» Александр Иванов, руководитель Фонда защиты природы «Зеленый Сахалин». - Если бы мы не находились на месте, то местные жители продолжили подходить к дикому животному, что не совсем хорошо. Сивуч мог бы агрессивно повести себя по отношению к людям и начался бы скандал.

Зимой сивучи держатся в районе острова Монерон, он находится как раз рядом с местом, где обнаружили ослабленного зверя.

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