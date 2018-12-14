Пожар на барже-рефрежираторе в Хабаровске: судно тушили больше десяти часов

Масштабный пожар произошел на барже-рефрежираторе в районе хабаровского Затона. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурному поздно вечером, 13 декабря. Очевидцы сообщили о случившемся около 22:00. На место без промедлений по повышенному уровню сложности выехали спасатели.

Десять часов тушили баржу-рефрежиратор в Хабаровске: на судне горела обшивкаФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Приехав на вызов, огнеборцы увидели, что на барже, которую поставили на зимовку к берегу, открытое горение. Оперативно на тушение и охлаждение соседних барж спасатели подали несколько стволов с огнегасящей жидкостью.

Десять часов тушили баржу-рефрежиратор в Хабаровске: на судне горела обшивкаФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- Работу осложнили низкие температуры и скрытые очаги в обшивке сэндвич-панелей, - сообщила руководитель пресс-службе ГУ МЧС по краю Екатерина Потворова. - Чтобы добраться до пламени пришлось вскрыть конструкции и тщательно пролить водой. Все мероприятия были завершены только к утру 14 декабря, примерно в 7:45. Площадь пожара составила более 300 квадратных метров. Испорчены обшивка, утеплитель, замороженная рыбопродукция.

Десять часов тушили баржу-рефрежиратор в Хабаровске: на судне горела обшивкаФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Отметим, что другие баржи не пострадали. Спасатели вовремя предприняли меры. Сотрудники Госпожнадзора провели опрос свидетелей возгорания. Также обследовать место происшествия должны специалисты испытательной пожарной лаборатории ФПС по краю, чтобы собрать доказательства для дальнейшей экспертизы.

Десять часов тушили баржу-рефрежиратор в Хабаровске: на судне горела обшивкаФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Барже теперь требуется ремонт. Судно временно не пригодно для хранения продукции.