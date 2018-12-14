2018-12-14T06:47:44+03:00
Общество

«Пока люди доверяют газетам, киоски в Хабаровске будут жить»

Разбираемся, прессуют ли витрины для прессы в городе, и охотно ли покупают печатные издания в краевом центре
Элина ОГАНЕСЯН
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«Пока люди доверяют газетам, киоски в Хабаровске будут жить»«Пока люди доверяют газетам, киоски в Хабаровске будут жить»Фото: Евгения ГУСЕВА
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Несколько лет назад в ряде городов представители власти начали войну с киосками, предлагавшими покупателями свежую прессу. Во многих регионах местная администрация заявила, что прилавки не соответствуют нормам, поэтому подлежат сносу. Примечательно, что чиновники стали выделять компенсационные места для предпринимателей. Однако эти территории находились в полях, а как все мы знаем, зайцы газеты и журналы не читают. «Комсомольская правда» в Хабаровске» решила выяснить, как обстоят дела в краевом центре. Действительно ли киоски прессуют под сомнительными предлогами?

- Признаться, с подобными ситуациями мы не сталкивались никогда. Напротив, администрация всегда шла нам навстречу, - рассказывает Наталья Чередниченко, директор ООО «Хабпресс». - Сейчас мы на стадии конкурса, и власти к нам настроены лояльно. У нас порядка 100 киосков в Хабаровске. Проблемы, конечно, есть. Спрос упал три-четыре года назад после кризиса. Глянцы совсем не продаются, газеты еще более-менее. На мой взгляд, пока еще поколение 80-х живо, мы просуществуем, но мой прогноз - лет 10, не больше. Молодежь совсем же газеты не читает, вся в интернете. Держимся только на наших бабушках и дедушках. Пока стараемся, выживаем.

Власти-властями, но на дворе век современных технологий, и от него не убежишь. Несколькими кликами по мышке или по экрану мобильного - и вся интересующая информация, как на ладони.

- Власти нас нисколько не прессуют. С этим в нашем городе все благополучно. Судя по тому, что мы живем, газеты покупают, несмотря на падение тиражей после кризиса 2014 года, - отмечает Игорь Глухов, директор ООО «АРП «Экспресс». - Рынок жив и намерен еще долго существовать. План по продажам мы выполняем. Последние лет семь, я слышу, что пресса умирает, но это не так. Я думаю, что продержимся больше десяти лет. Больше всего потерпели потери глянцевые и коллекционные издания. Уверен, что если пресса понимает своего читателя, знает, что ему нужно и пишет то, что ему интересно, газеты никогда не исчезнут с рынка, потому что люди будут «голосовать» за него рублем.

По мнению собеседника, читатели несмотря на интерес к интернету, будут покупать и читать газеты не только из-за привычки, но и потому что они доверяют прессе, а не безответственным группам в социальных сетях.

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