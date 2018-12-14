2018-12-14T06:45:08+03:00
Общество

Выпили и в путь: двух авиадебоширов сняли с рейсов в Хабаровске с разницей в час

Мужчины летели домой с заработков и решили отметить это перед полетом [видео]
Александра ШОПЕНКО
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Выпили и в путь: двух авиадебоширов сняли с рейсов в Хабаровске с разницей в часВыпили и в путь: двух авиадебоширов сняли с рейсов в Хабаровске с разницей в часФото: Олег ЗОЛОТО
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Возрастного жителя Новосибирска и молодого парня из Хабаровского края задержали в аэропорту Хабаровска. Мужчины летели по домам из разных регионов Дальнего Востока, не рассчитали со спиртным и стали дебоширить каждый на своем рейсе. Знакомство вахтовиков состоялось в отделении полиции.

Подвыпившие пассажиры прибыли в хабаровский аэропорт с разницей в час. Один летел в Новосибирск, другой – в Красноярск. В Хабаровске они должны были сделать пересадку на другой самолет. У 54-летнего мужчины заплетались ноги, он громко разговаривал и махал руками. Его 27-летний «коллега» отличился серьезней. Парень отказывался пристегиваться, материл всех и вся, ругался с экипажем. На дебоширов пожаловались пассажиры рейсов, и мужчины даже не успели пройти в самолеты после пересадки.

- Их поместили в дежурную часть до отрезвления, молодой парень устроил истерику при задержании, - рассказала Ольга Мироненко, руководитель пресс-службы управления на транспорте МВД по ДФО. – Мужчины были оштрафованы, потеряли деньги за билет и возможность вовремя вернуться к своим семьям.

Авиадебоширов задержали в хабаровском аэропорту.Видео: управление на транспорте МВД России по ДФО! другой источник

Теперь дебоширам предстоит заплатить по одной тысяче рублей. Мужчины вряд ли станут любимыми клиентами авиакомпаний и могут попасть в «черные» списки.

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