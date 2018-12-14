Несколько лет женщина совращала мальчика в заброшенном здании на Камчатке

Все случилось в небольшом поселке Усть-Большерецкого района. Вполне вероятно, что если бы жертвой ситуации не оказался ребенок из приемной семьи, об этом никто бы и не узнал. Сельчанка вместе со своим гражданским мужем оформила опеку над несколькими несовершеннолетними из детского дома. В их числе был и 13-летний мальчик, который обрел настоящую семью. Однако вместе с этим впоследствии и психологическую травму.

Как полагают следователи, в 2016 году он познакомился с 34-летней соседкой приемных родителей. Дать оценку их взаимоотношениям сложно, однако, по версии оперативников, именно в это время женщина начала совращать подростка. Сама она нигде не работала, своих или приемных детей не имела. Просто жила со своим гражданским мужем и время от времени встречалась с мальчиком в заброшенном здании, расположенном напротив поселковой администрации.

О количестве тайных встреч пока неизвестно. По мнению полицейских, они повторились еще и в 2018 году, когда парню уже стукнуло 16. Об интимных отношениях подростка и безработной женщины стало известно случайно. К мальчику пришел сотрудник полиции для профилактической беседы. Ему удалось войти в доверие и вывести ребенка на откровенный разговор. Так подросток во всем и признался.

- В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста», - рассказывает «КП»-Хабаровск» Елена Матафонова, руководитель пресс-службы СУ СК России по Камчатскому краю. - Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

Расследование уголовного дела продолжается.