Четыре кабинета опечатали в школе ЕАО из-за радиоактивного газа

В школе номер три города Облучья закрыто четыре кабинета из-за превышения уровня радиоактивного радона. Тем не менее сотрудники образовательного учреждения называют ситуацию нормальной и продолжают вести уроки.

Накануне построенное еще в 1934 году здание проходило проверку технического состояния. Тогда-то специалисты областного Роспотребнадзора обнаружили превышение уровня радона. Этот радиоактивный газ имеет свойство накапливаться в помещениях, он бесцветный и не имеет запаха поэтому почувствовать его невозможно. Попадая в организм человека, он, в первую очередь, пагубно влияет на легкие, разрушая клетки внутреннего органа. Длительное воздействие радона может спровоцировать даже рак.

Впрочем образовательному процессу ситуация никак не помешала. Единственное, как поделилась одна из сотрудниц школы, приходится перераспределять занятия по другим кабинетам.

- Это нормальная ситуация и такое происходит не только в нашей школе. Мы живем в местности, где высокий уровень радона. На каникулах примем противорадоновые меры - проветрим помещения и заделаем щели, - поделилась сотрудница образовательного учреждения.

До конца года будут известны результаты проверки технического состояния. Тогда специалисты вынесут вердикт: закрыть школу или нет.