2018-12-17T07:41:35+03:00
Происшествия

Четыре кабинета опечатали в школе ЕАО из-за радиоактивного газа

В школьных помещениях превышен уровень радона
Александра ШОПЕНКО
Поделиться:
Четыре кабинета опечатали в школе ЕАО из-за радиоактивного газаЧетыре кабинета опечатали в школе ЕАО из-за радиоактивного газаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В школе номер три города Облучья закрыто четыре кабинета из-за превышения уровня радиоактивного радона. Тем не менее сотрудники образовательного учреждения называют ситуацию нормальной и продолжают вести уроки.

Накануне построенное еще в 1934 году здание проходило проверку технического состояния. Тогда-то специалисты областного Роспотребнадзора обнаружили превышение уровня радона. Этот радиоактивный газ имеет свойство накапливаться в помещениях, он бесцветный и не имеет запаха поэтому почувствовать его невозможно. Попадая в организм человека, он, в первую очередь, пагубно влияет на легкие, разрушая клетки внутреннего органа. Длительное воздействие радона может спровоцировать даже рак.

Впрочем образовательному процессу ситуация никак не помешала. Единственное, как поделилась одна из сотрудниц школы, приходится перераспределять занятия по другим кабинетам.

- Это нормальная ситуация и такое происходит не только в нашей школе. Мы живем в местности, где высокий уровень радона. На каникулах примем противорадоновые меры - проветрим помещения и заделаем щели, - поделилась сотрудница образовательного учреждения.

До конца года будут известны результаты проверки технического состояния. Тогда специалисты вынесут вердикт: закрыть школу или нет.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Туристы из Кореи стали чаще летать в Хабаровск
Дети в Хабаровском крае по закону должны быть дома после 22 часов
В Биробиджане автовладелец случайно спалили машину и сам едва не пострадал
Китайский инвестор собирается построить судоремонтный завод на Камчатке
В Хабаровском крае нашли помещение, незаконно отремонтированное за счет бюджетных денег
Виктор Ишаев презентует свою книгу в Хабаровске
Печальные итоги подвели по дорожным авариям в Хабаровском крае
Гаражный вор умыкнул у хабаровчанина шесть велосипедов и зимнюю резину
«Народные учителя» из Хабаровского края прошли обучение в Москве
В Хабаровском крае напомнили о запрете дарить подарки госслужащим
Домохозяйка из Комсомольска наживалась на доверии обитателей соцсети
В Комсомольске-на-Амуре из-за аварии ограничили движение на проспекте Первостроителей
В ужасной аварии под Хабаровском погиб водитель
Пешеходный переход возле хабаровской школы №10 обустроят в следующем году
Набережную Хабаровска украсят ледовые скульптуры лотосов, амурских рыб, тигра и медведя
Матч «СКА-Нефтяник» - «Старт» 18 декабря: хабаровчане добились четвертой крупной победы
Разозлившийся комсомольчанин забрал у шумного соседа паспорт
В Хабаровске за уклонение от налогов осудят директора кирпичного завода
Коренные народы в Хабаровском крае рассказали, почему не могут наловить себе рыбы
Матч «Амур» - «Куньлунь Ред Стар» 18 декабря: «драконам» не удалось сломить хабаровчан
Японские инвесторы присоединились к строительству международного аэропорта в Хабаровске
Переправу «Ванино-Холмск» закрыли с 19 декабря
Хабаровские геймеры поборются за приз в 100 тысяч рублей
Погода в Хабаровске на 19 декабря 2018 года: днем до -14 градусов, небольшой снег
Китайским бизнесменами предложили совместные проекты в Хабаровском крае
Авиасообщение других регионов с Камчаткой восстановлено
Сахалин наградят 883 миллионами рублей за рост экономики
Тхэквондисты сошлись «стенка на стенку» на турнире в Хабаровске
Краснокнижную камышовую жабу запретили продавать через интернет в Хабаровском крае