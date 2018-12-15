Два пожара унесли жизни четырех человек в Хабаровском крае

Сразу два трагических пожара произошли в Комсомольске и Хабаровске с разницей около восьми часов. И в обоих случаях жертвами стали по два человека, все они отравились угарным газом.

В Комсомольске пожар возник в однокомнатной квартире на шестом этаже в доме по Пионерской улице. Первые расчеты прибыли на место через четыре минуты. Дверь в горящую квартиру была заперта, огнеборцы воспользовались бензорезом. Внутри помещения горели домашние вещи, площадь пожара составила десять квадратных метров.

- Огонь был потушен за шесть минут, в целях безопасности по лестнице эвакуировали пять человек. В обгоревшей квартире пожарные обнаружили двоих пожилых мужчин без признаков жизни. По предварительной информации, жертвы курили и не затушили сигарету, - сообщили в пресс-службе главка МЧС России по Хабаровскому краю.

Под утро звонок поступил из Хабаровска. Загорелся частный дом на Красой речке. Строение было объято пламенем, а внутри звено газодымозащитников нашли двоих человек. Парень 1994 года рождения погиб, была надежда спасти пенсионерку. Женщину 1941 года рождения с признаками отравления угарным газом вынесли на улицу, но, к сожалению, оказанная первая медицинская помощь не дала никаких результатов и бабушка скончалась.

На тушение пожара понадобилось около двух часов. Огонь занялся, исходя из характера повреждений частного дома, на веранде.

Обстоятельства обоих случаев выясняют оперативники, следователи и сотрудники Госпожнадзора.