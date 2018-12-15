2018-12-17T07:41:35+03:00
Дом. Семья

Сивуч, которому сахалинцы разводили костер, поправился и ушел в море

Специалисты не исключают, что животное может вновь вернуться на берег, если ему понадобится помощь [фото]
Александра ШОПЕНКО
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Сивуч, которому сахалинцы разводили костер, поправился и ушел в море. Фото: Фонд "Зеленый Сахалин"Сивуч, которому сахалинцы разводили костер, поправился и ушел в море. Фото: Фонд "Зеленый Сахалин"
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На берегу моря в селе Шебунино теперь пусто - сивуч, который вышел на сушу 12 декабря, отправился в естественную среду обитания. Напомним, что животное было ослаблено, а на теле имелись незначительные раны. Выяснилось, что у сивуча травмирован один глаз из-за чего нарушено зрение.

На место оперативно прибыли специалисты, они лечили сивуча и делали все, чтобы вернуть животное обратно в море. В итоге ушастый тюлень, который оказался дамой примерно лет десяти, стал бодрее и сегодня, 15 декабря, ушел обратно в море.

Сивуч, которому сахалинцы разводили костер, поправился и ушел в море. Фото: Фонд "Зеленый Сахалин"

Сивуч, которому сахалинцы разводили костер, поправился и ушел в море. Фото: Фонд "Зеленый Сахалин"

- Один глаз у сивуча практически не видит. Но это не так страшно, эти животные могут вполне полноценно жить и с таким зрением, - рассказывает «КП-Хабаровск» Александр Иванов, руководитель Фонда защиты природы «Зеленый Сахалин». - Вполне вероятно, что, если этому же сивучу понадобится помощь, то он снова выйдет на берег в той же местности.

Зимой сивучи держатся в районе острова Монерон, он находится как раз рядом с местом, где обнаружили ослабленного зверя.

Сивуч, которому сахалинцы разводили костер, поправился и ушел в море. Фото: Юлия Андреева

Сивуч, которому сахалинцы разводили костер, поправился и ушел в море. Фото: Юлия Андреева

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