На берегу моря в селе Шебунино теперь пусто - сивуч, который вышел на сушу 12 декабря, отправился в естественную среду обитания. Напомним, что животное было ослаблено, а на теле имелись незначительные раны. Выяснилось, что у сивуча травмирован один глаз из-за чего нарушено зрение.

На место оперативно прибыли специалисты, они лечили сивуча и делали все, чтобы вернуть животное обратно в море. В итоге ушастый тюлень, который оказался дамой примерно лет десяти, стал бодрее и сегодня, 15 декабря, ушел обратно в море.

Сивуч, которому сахалинцы разводили костер, поправился и ушел в море. Фото: Фонд "Зеленый Сахалин"

- Одним глазом сивуч видит процентов на 90, другим примерно на десять. Но это не так страшно, эти животные могут вполне полноценно жить и с таким зрением, - рассказывает «КП-Хабаровск» Александр Иванов, руководитель Фонда защиты природы «Зеленый Сахалин». - Вполне вероятно, что, если этому же сивучу понадобится помощь, то он снова выйдет на берег в той же местности.

Зимой сивучи держатся в районе острова Монерон, он находится как раз рядом с местом, где обнаружили ослабленного зверя.