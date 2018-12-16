2018-12-17T10:17:31+03:00
Общество

Бездомные животные из приюта в Хабаровске через неделю могут оказаться на улице

Волонтеры ищут новый участок для питомцев, но результат пока нулевой
Ольга КИВА
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Бездомные животные из приюта в Хабаровске через неделю могут оказаться на улице ФОТО: Приют для бездомных животных "Тихая гавань"Бездомные животные из приюта в Хабаровске через неделю могут оказаться на улице ФОТО: Приют для бездомных животных "Тихая гавань"
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Приют для бездомных животных «Тихая гавань» в Хабаровске оказался в очень непростой ситуации. У владельцев питомника есть чуть больше недели времени, чтобы найти новый участок и перевезти животных. Сейчас приют располагается на одном из частных землевладений по договору аренды. Арендодатель умер, а его наследники не разделяют благородного прорыва своего родственника. Они решили продать участок и попросили владельцев питомника освободить территорию до 25 декабря. О своем решении они сообщили примерно за месяц, но этого времени оказалось катастрофически мало, чтобы найти хоть какое-нибудь решение.

- Искали через агентства недвижимости, но там, как правило, требуют предоплату, а за результат никто не ручается. Землевладельцы-частники в основном используют свой участок под грядки и огород. Соседство с собаками для них не совсем удобно – их можно понять, - рассказала Юлия Габитова, владелец питомника.

Хозяйка приюта пробовала обратить внимание на проблему через социальные сети. Однако под постом появились не только комментарии со словами поддержки, но и обвинительные реплики вроде «Вам всем собачек жалко, а соседей живущих по соседству с этой сворой собак вам не жалко, когда все этих 20 собак 24 часа в сутки глодку рвут, считаете это норм..?».

- Сразу поясню, что наши собачки лают, когда хотят есть, а кормим мы их регулярно, поэтому они у нас ведут себя очень тихо. Плюс ко всему мы заказали из Китая специальную систему с ультразвуком, чтобы свести к нулю шум, мешающий соседям. На территории уборку проводим регулярно, - пояснила Юлия.

Сейчас на территории приюта живут 20 собак. Им никак нельзя возвращаться на улицу, хотя бы потому что они просто погибнут. Некоторые из них гладкошерстные и не смогут пережить холодную зиму. У других остался страх после голодной уличной жизни. Волонтеры надеются, что в городе найдутся неравнодушные люди, которые готовы помочь и не дадут приюту пропасть. Любые предложения и варианты помощи принимают по телефону 8-999-087-88-62.

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