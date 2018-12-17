Новые правила вывоза мусора в Хабаровске в 2019 году: сколько будем платить

Система обращения с твердыми коммунальными отходами меняется в России с нового года. Почему это важно и что нового привнесет эта система - в материале «КП».

КВИТАНЦИИ ПОПОЛНЯТСЯ

Во-первых, теперь координировать цепочку обращения с отходами будет одна компания или так называемый региональный оператор «Хабавтотранс ДВ». Все без исключения должны будут заключить с предприятием договор и раскошелиться на вывоз отходов, которые теперь уже станут частью квитка за коммуналку. Раньше эти платежи входили в плату за содержание жилого помещения и не регулировались государством. Например, в Хабаровске в 2017 году вывоз одного кубометра составлял 557, 27 рубля.

Второе - это цена вопроса. Для разных районов стоимость вывоза будет отличаться. В краевой столице, Комсомольске, Хабаровском и имени Лазо районах плата составит 4386,59 за тонну. Для Чегдомына и Новоургальского городского поселения установлен тариф в размере 2774,72 рубля. Жители остальных поселений будут платить по 379,62 рубля. Прежняя схема останется в Гвасюгах, Сукпае и Долми.

Есть еще и третье - это норматив накопления мусора. На одного проживающего в многоквартирном доме приходится 22,6 килограмма в месяц, для коттеджей и частных домов этот показатель другой - 26,17 килограмма мусора.

Как посчитать плату за месяц? Формула проста: необходимо взять количество прописанных в квартире или доме людей, умножить на норматив, предварительно переведя килограммы в тонны, и умножить на тариф. Например: в квартире прописан один человек. Его норматив на месяц - 22,6 килограмма. Переводим в тонны и получается 0,0226. Живет человек в Хабаровске, здесь тариф равен 4386,59. Получаем формулу: 1х0,0226х4386,59. Калькулятор в помощь, и выясняем плату в месяц - чуть больше 99 рублей.

МУСОРНЫЕ МИЛЛИАРДЫ

Тем временем вскрылась проблема - Хабаровскому краю не хватает мест временного складирования мусора. В следующем году во всех районах региона должны появиться новые площадки.

- Сейчас решается вопрос, чтобы узаконить места, куда исторически люди свозят мусор, чтобы разрешить региональному оператору временно складировать отходы там. Соответственно, расходы на транспортировку будут включены в тариф регионального оператора, - отметила Анжелика Миронова, замминистра жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края.

Объектов по уничтожению мусора также не хватает. Пока региону нужно 79 таких предприятий, общая предварительная стоимость - восемь миллиардов рублей. Но, возможно, что «мусорных» объектов край захочет на пять штук больше. Один из таких предложил построить инвестор. Это завод по термолизу отходов. Под действием очень высокой температуры происходит разложение мусора, при этом дыма и запаха практически нет. Появиться предприятие может в Хабаровске или в его окрестностях.