2018-12-18T05:14:30+03:00
Происшествия

Заложники отпуска: Почти 150 туристов из Хабаровского края до сих пор не могут вылететь из Китая

Больше сорока пассажиров уже благополучно вернулись домой, остальные - в ожидании самолета
Элина ОГАНЕСЯН
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Заложники отпуска: Почти 150 туристов из Хабаровского края до сих пор не вылетели из китайского островаЗаложники отпуска: Почти 150 туристов из Хабаровского края до сих пор не вылетели из китайского островаФото: Социальные сети
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ДОЛГАЯ ДОРОГА ДОМОЙ

Последствия финансового конфликта «ИрАэро» и «Жемчужной реки» оказались масштабными и долгосрочными. Напомним, что авиакомпания отказалась выполнять рейс на китайских остров Хайнань, потому что туроператор задолжал деньги за перевозку людей. Пока организаторы отпуска выясняли отношения, за границей порядка 1500 туристов из России ждали, когда на горизонте появится самолет, который вернет всех их домой.Сперва паниковали жители западной части нашей страны, хабаровчане отгуливали оставшиеся по путевке дни.

На минувшей неделе непростой ситуацией заинтересовались представители Ростуризма. Тогда жители Хабаровского края полагали, что они с такой проблемой при вылете не столкнуться, ведь все уже на контроле у федеральных органов. Но не тут-то было. Наступил день их вылета. Дальше все по сценарию. Задержка, затем отмена рейса, и никаких обещаний. Прилетело воздушное судно авиакомпании «ИрАэро», потому что компанию обязали осуществить перевозку всех пассажиров фактически обанкротившегося туроператора. Выяснилось, что подтвержденные обратные билеты есть не у всех. Лишь порядка сорока туристов из нашего региона смогли попасть на борт. Однако их не сразу доставили домой.

- Вчера,16 декабря, порядка 40 туристов из Хабаровского края вернулись домой. Самолет прилетел за ними в минувшую субботу, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Анастасия Степашко, председатель правления Дальневосточного регионального сообщества туриндустрии. - Сперва воздушное судно приземлилось в Челябинске, затем в Москве, а в воскресенье оно прибыло в краевой центр.

На протяжении всех пересадок туристов из Хабаровского края сопровождали представители ассоциации туризма. Несмотря на то, что путь домой для них оказался сложным и долгим, все они счастливы наконец оказаться в России.

БЕССРОЧНЫЙ ОТПУСК

На этом история не закончилась. На острове до сих пор находится порядка 150 жителей Хабаровского края. В конфликт туроператора и авикомпании вмешался губернатор региона Сергей Фургал. Он заявил: «Своих людей мы не бросим». Позже появилась информация, что глава края намерен договориться с МЧС, чтобы туристы в кратчайшие сроки добрались домой. По другой версии, переговоры ведутся с авиакомпанией «Аврора».

Большая часть туристов из Хабаровского края оказалось в заточении из-за неподтвержденных обратных билетов. Даже, когда авиакомпания согласилась забрать и их, они отказались от перелета через Челябинск и Москву. Кому-то не позволяло здоровье, кто-то полетел в отпуск с детьми, а такое путешествие им дастся нелегко.

- Насколько мне известно, в течение 3-5 дней все туристы вернутся домой. Эта информация появилась в субботу, - резюмировала Анастасия Степашко.

После того, как все жители Хабаровского края вернутся домой, скорее всего Ростуризм займется неподтвержденными билетами. А пока следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

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