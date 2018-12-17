2018-12-18T05:14:30+03:00
Происшествия

Частный самолет из США парализовал работу аэропорта на Камчатке

Воздушная гавань на несколько часов задержала рейсы в Москву и Владивосток
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Частный самолет из США парализовал работу аэропорта на КамчаткеЧастный самолет из США парализовал работу аэропорта на КамчаткеФото: Борис КОКУРИН
Изменить размер текста:

В Петропавловске-Камчатском сегодня днем произошло ЧП. Самолет, который летел из США в Японию, совершил посадку в воздушной гавани краевой столицы. Посадка была плановая, нужно было произвести дозаправку судна. Однако во время руления на взлетно-посадочной полосе произошло непредвиденное. С шасси слетела покрышка. К слову, кроме пилота на борту никого не было.

- Судно потеряло способность двигаться. Говоря простым языком, самолет сломался. Что именно сломалось неизвестно, ведь самолет частный. О том, что вышло из строя попросту не рассказали, - сообщает источник «Комсомолки». - Когда он вылетит в пункт назначения тоже не ясно, по той же причине. Могу сказать одно, сегодня он не полетит. Пострадавших нет.

В справочной аэропорта уточнили, что из-за инцидента на несколько часов отложили два рейса. Самолет в Москву из столицы полуострова вылетел примерно на три часа позже, а во Владивосток на два часа. Задержки были связаны с тем, что на взлетно-посадочной полосе находился тот самый самолет. Позже случившееся прокомментировали в краевом министерстве транспорта и дорожного строительства.

- При заходе на посадку у самолета «Кодиак-100» слетела шина с колеса шасси, из-за этого произошла блокировка пневматики и воздушное судно выехало за пределы полосы. В одномоторном самолете находился только пилот, который следовал по маршруту «Анкоридж – Петропавловск-Камчатский – Саппоро», - рассказывает Владимир Каюмов, министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края. - Пилот не пострадал. Пока аварийные службы аэропорта занимались перемещением самолета за пределы взлетно-посадочной полосы, воздушная гавань не принимала и не отправляла другие рейсы.

Как только его отбуксировали на безопасное расстояние воздушное сообщение восстановили.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Туристы из Кореи стали чаще летать в Хабаровск
Дети в Хабаровском крае по закону должны быть дома после 22 часов
В Биробиджане автовладелец случайно спалили машину и сам едва не пострадал
Китайский инвестор собирается построить судоремонтный завод на Камчатке
В Хабаровском крае нашли помещение, незаконно отремонтированное за счет бюджетных денег
Виктор Ишаев презентует свою книгу в Хабаровске
Печальные итоги подвели по дорожным авариям в Хабаровском крае
Гаражный вор умыкнул у хабаровчанина шесть велосипедов и зимнюю резину
«Народные учителя» из Хабаровского края прошли обучение в Москве
В Хабаровском крае напомнили о запрете дарить подарки госслужащим
Домохозяйка из Комсомольска наживалась на доверии обитателей соцсети
В Комсомольске-на-Амуре из-за аварии ограничили движение на проспекте Первостроителей
В ужасной аварии под Хабаровском погиб водитель
Пешеходный переход возле хабаровской школы №10 обустроят в следующем году
Набережную Хабаровска украсят ледовые скульптуры лотосов, амурских рыб, тигра и медведя
Матч «СКА-Нефтяник» - «Старт» 18 декабря: хабаровчане добились четвертой крупной победы
Разозлившийся комсомольчанин забрал у шумного соседа паспорт
В Хабаровске за уклонение от налогов осудят директора кирпичного завода
Коренные народы в Хабаровском крае рассказали, почему не могут наловить себе рыбы
Матч «Амур» - «Куньлунь Ред Стар» 18 декабря: «драконам» не удалось сломить хабаровчан
Японские инвесторы присоединились к строительству международного аэропорта в Хабаровске
Переправу «Ванино-Холмск» закрыли с 19 декабря
Хабаровские геймеры поборются за приз в 100 тысяч рублей
Погода в Хабаровске на 19 декабря 2018 года: днем до -14 градусов, небольшой снег
Китайским бизнесменами предложили совместные проекты в Хабаровском крае
Авиасообщение других регионов с Камчаткой восстановлено
Сахалин наградят 883 миллионами рублей за рост экономики
Тхэквондисты сошлись «стенка на стенку» на турнире в Хабаровске
Краснокнижную камышовую жабу запретили продавать через интернет в Хабаровском крае