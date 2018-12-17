2018-12-17T10:20:24+03:00
Происшествия

Частный самолет из США парализовал работу аэропорта на Камчатке

Воздушная гавань на несколько часов задержала рейсы в Москву и Владивосток
Мария ИГНАТЬЕВА
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Частный самолет из США парализовал работу аэропорта на КамчаткеЧастный самолет из США парализовал работу аэропорта на КамчаткеФото: Борис КОКУРИН
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В Петропавловске-Камчатском сегодня днем произошло ЧП. Самолет, который летел из США в Японию, совершил посадку в воздушной гавани краевой столицы. Посадка была плановая, нужно было произвести дозаправку судна. Однако дальше случилось то, что вероятно, спасло жизнь пилота. К слову, кроме него на борту никого не было.

- Сообщения о том, что самолет вышел за пределы взлетно-посадочной полосы недостоверны. Судно потеряло способность двигаться. Говоря простым языком, самолет сломался. Что именно сломалось неизвестно, ведь самолет частный. О том, что вышло из строя попросту не рассказали, - сообщает источник «Комсомолки». - Когда он вылетит в пункт назначения тоже не ясно, по той же причине. Могу сказать одно, сегодня он не полетит. Пострадавших нет.

В справочной аэропорта уточнили, что из-за инцидента на несколько часов отложили два рейса. Самолет в Москву из столицы полуострова вылетел примерно на три часа позже, а во Владивосток на два часа. Задержки были связаны с тем, что на взлетно-посадочной полосе находился тот самый самолет. Как только его отбуксировали на безопасное расстояние воздушное сообщение восстановили.

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