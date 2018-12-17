Частный самолет из США парализовал работу аэропорта на Камчатке

В Петропавловске-Камчатском сегодня днем произошло ЧП. Самолет, который летел из США в Японию, совершил посадку в воздушной гавани краевой столицы. Посадка была плановая, нужно было произвести дозаправку судна. Однако во время руления на взлетно-посадочной полосе произошло непредвиденное. С шасси слетела покрышка. К слову, кроме пилота на борту никого не было.

- Судно потеряло способность двигаться. Говоря простым языком, самолет сломался. Что именно сломалось неизвестно, ведь самолет частный. О том, что вышло из строя попросту не рассказали, - сообщает источник «Комсомолки». - Когда он вылетит в пункт назначения тоже не ясно, по той же причине. Могу сказать одно, сегодня он не полетит. Пострадавших нет.

В справочной аэропорта уточнили, что из-за инцидента на несколько часов отложили два рейса. Самолет в Москву из столицы полуострова вылетел примерно на три часа позже, а во Владивосток на два часа. Задержки были связаны с тем, что на взлетно-посадочной полосе находился тот самый самолет. Позже случившееся прокомментировали в краевом министерстве транспорта и дорожного строительства.

- При заходе на посадку у самолета «Кодиак-100» слетела шина с колеса шасси, из-за этого произошла блокировка пневматики и воздушное судно выехало за пределы полосы. В одномоторном самолете находился только пилот, который следовал по маршруту «Анкоридж – Петропавловск-Камчатский – Саппоро», - рассказывает Владимир Каюмов, министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края. - Пилот не пострадал. Пока аварийные службы аэропорта занимались перемещением самолета за пределы взлетно-посадочной полосы, воздушная гавань не принимала и не отправляла другие рейсы.

Как только его отбуксировали на безопасное расстояние воздушное сообщение восстановили.