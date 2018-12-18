2018-12-19T03:32:25+03:00
Происшествия

15 миллионов рублей потратят на вызволение туристов из Хабаровского края, застрявших в Китае

По предварительным данным, дальневосточников вывезут с острова 19 декабря
Элина ОГАНЕСЯН
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15 миллионов рублей потратят на спасение туристов из Хабаровского края, застрявших в Китае15 миллионов рублей потратят на спасение туристов из Хабаровского края, застрявших в КитаеФото: Социальные сети
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Накануне в правительстве Хабаровского края обсудили последствия, пожалуй, одного из самых громких финансовых конфликтов между туркомпанией и перевозчиком в регионе. Напомним, что после того, как туроператор «Жемчужная река» не смог оплатить услуги по перевозке пассажиров авиакомпанией «ИрАэро» , последние расторгли соглашение до погашения долга.

Пока организаторы поездки в Китай выясняли отношения с перевозчиком, в Хайнане 1500 туристов оказались заложниками своего же отдыха. Брошенные на произвол судьбы россияне даже не знали, когда хоть кто-то возьмет на себя ответственность и наконец увезет их домой. На совещании с представителями Ростуризма выяснилось, что авиакомпания должна обеспечить перелет туристов, однако появились новые проблемы. Не у всех туристов обратные билеты были подтверждены «ИрАэро». В сухом остатке порядка 150 жителей Хабаровского края застряли на китайском острове на четыре дня. Среди них 33 ребенка.

Разобраться в случившемся намерен губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

- Мы не должны забывать, что там находятся дети, и в любой момент людям может понадобиться медицинская помощь. Возможно, у людей нет медстраховок, денег, - говорит глава региона. - Нужно учитывать и то, в каких условиях они сейчас живут. Поэтому в ближайшее время необходимо решить вопрос с доставкой наших людей домой.

Ранее губернатор хотел договориться о перевозке туристов с МЧС, однако их услуги оказались слишком дорогими. Как сообщают в пресс-службе регионального правительства, помочь в непростой сложившейся ситуации согласилась авиакомпания «Аврора». Финансовая сторона ляжет на плечи ассоциации туроператоров «Турпомощь», так как на возвращение жителей Хабаровского понадобится два рейса, а это - 15 миллионов рублей. В итоге туристы из нашего региона, по предварительным данным, вылетят из Китая 19 декабря.

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