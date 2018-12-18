Мощный циклон на Камчатке: авиасообщение с регионом нарушено

Циклон обрушился на Камчатку и принес с собой сильный снег и ветер. Из-за этого в шести районах региона и краевом центре возникла опасность схода лавин с сопок и вулканов, а рейсы внутри региона отменены.

Сложности наблюдались и с межрегиональным авиасообщением. Аэропорт краевой столицы был закрыт, из-за чего рейс из Новосибирска пришлось отправить на запасной аэродром в Магадан, а вылет самолета из Хабаровска пришлось отложить на несколько часов.

- Аэропорт был открыт в 16:00 часов по местному времени. В ближайшее время мы ожидаем прибытие рейсов из Новосибирска и из Хабаровска. Также вскоре начнется вылет самолетов во Владивосток, Хабаровск и Новосибирск, - отметила Юлия Отраднова, пресс-секретарь аэропорта Петропавловска-Камчатского.

Все время спецтехника вела расчистку взлетно-посадочной полосы и приводила аэродром в нормативное состояние.

БЕРЕГИСЬ СТИХИИ

Самопроизвольный сход лавин возможен в горных метсностях Усть-Большерецкого, Елизовского, Соболевского, Быстринского Мильковского и Усть-Камчатского районов. Штормовое предупреждение объявлено и в региональной столице.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/682723" frameborder="0"></iframe> Сильный снегопад на Камчатке.Видео: Виталий ИваненкоСоциальные сети

- Прекращение осадков ожидается к 19 декабря. Еще двое суток необходимо для того, чтобы снег стабилизировался. Повышенная лавинная опасность будет сохраняться в регионе до 21 декабря включительно. Если сильный ветер и снег сохранятся, то режим будет продлен, - отметил Владимир Хуртин, начальник регионального Противолавинного центра.

Сейчас погода не балует жителей Камчатки. Например, в краевой столице порывы ветра уже свыше 20 метров в секунду, а видимость из-за снега составляет около 200 метров. Городские учреждения Петропавловска-Камчатского сегодня не работают, школы закрыты, дети не учатся.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/682724" frameborder="0"></iframe> Сильный снегопад на Камчатке.Видео: Виталий ИваненкоСоциальные сети

- Власти региона рекомендуют директорам предприятий и организаций максимально сократить рабочий день сотрудникам. В первую очередь это касается женщин, у которых есть дети, поскольку занятия первой и второй смен в школах отменены на период прохождения циклона, - отметили в пресс-службе правительства Камчатского края.

Жителям вышеуказанных районов не рекомендуется выезжать на дороги и покидать населенные пункты. Туристическим и спортивным группам запрещено находиться в горах ради собственной безопасности. На улице следует обходить рекламные щиты, шаткие конструкции и дома с плохо закрепленной кровлей.