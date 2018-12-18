2018-12-18T09:11:07+03:00
Происшествия

Волны до десяти метров ожидают у берегов Камчатки

Ночью 19 декабря в регионе прогнозируют приход урагана
Александра ШОПЕНКО
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Волны до десяти метров ожидают у берегов КамчаткиВолны до десяти метров ожидают у берегов КамчаткиФото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю
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Камчатка оказалась во власти мощного циклона, который обрушил на регион метель и сильный ветер. Но это далеко не все сюрпризы небесной канцелярии – в первой половине ночи с 18 на 19 декабря в Беринговом море и Тихом океане ожидают волны высотой восемь-десять метров.

Шторм застигнет врасплох в первой половине дня жителей региональной столицы, Вилючинского городского округа, Усть-Камчатского, Быстринского, Елизовского и Алеутского районов. Ветер усилится до 25-30 метров в секунду, продолжится метель.

После волнение распространит свое влияние, по сообщению пресс-службы регионального главка МЧС России, на прибрежные зоны Карагинского и Олюторского районов. Непогода будет сохраняться до 20 декабря.

Напомним, что из-за циклона в шести районах региона и краевом центре возникла опасность схода лавин с сопок и вулканов, а рейсы внутри региона отменены.

Владельцам находящихся в вышеуказанных районах судов настоятельно рекомендуется принять меры повышенной предосторожности, чтобы предотвратить трагедий. Выход на горы также запрещен.

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