Волны до десяти метров ожидают у берегов Камчатки

Камчатка оказалась во власти мощного циклона, который обрушил на регион метель и сильный ветер. Но это далеко не все сюрпризы небесной канцелярии – в первой половине ночи с 18 на 19 декабря в Беринговом море и Тихом океане ожидают волны высотой восемь-десять метров.

Шторм застигнет врасплох в первой половине дня жителей региональной столицы, Вилючинского городского округа, Усть-Камчатского, Быстринского, Елизовского и Алеутского районов. Ветер усилится до 25-30 метров в секунду, продолжится метель.

После волнение распространит свое влияние, по сообщению пресс-службы регионального главка МЧС России, на прибрежные зоны Карагинского и Олюторского районов. Непогода будет сохраняться до 20 декабря.

Напомним, что из-за циклона в шести районах региона и краевом центре возникла опасность схода лавин с сопок и вулканов, а рейсы внутри региона отменены.

Владельцам находящихся в вышеуказанных районах судов настоятельно рекомендуется принять меры повышенной предосторожности, чтобы предотвратить трагедий. Выход на горы также запрещен.