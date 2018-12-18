Жить, а не выживать: депутаты Законодательной Думы Хабаровского края пытаются помочь уникальному поселению

СЕЛО ДЛЯ БЫВШИХ

Село Каменец-Подольск. 120 километров, почти полтора часа пути от Хабаровска. В шестидесятые здесь жили триста пятьдесят семей, стоял свинарник, был совхоз. В двухтысячных от всего этого остались рожки да ножки — 15 полуразрушенных дворов да несколько стариков. Казалось, еще несколько лет и селу конец. Однако восемь лет назад его история началась заново. И начал ее шестидесятилетний Александр Ночвин, бывший заключенный, тридцать лет проведший в колониях и тюрьмах. Александр занял брошенный дом, завел хозяйство и молодую жену. Постепенно к нему подтянулись «коллеги» - такие же бывшие сидельцы.

В современной России возникло уникальное явление — самоорганизовавшийся центр социальной и трудовой адаптации для бывших заключенных. Ночвин со товарищи обзавелся подстанцией и пилорамой, открыл мастерскую по заточке пил, построил птичник, крольчатник. Постепенно новые обитатели села ремонтируют брошенные дома, выращивают картошку, капусту и арбузы. При помощи властей Александр стал владельцем почти 30 гектаров земли, выиграл грант — купил трактор, выиграл второй — построил коровник. В своеобразной «коммуне» на данный момент живут 20 человек: 11 мужчин, 6 женщин и трое детей. Сейчас мы вместе с депутатом краевой Законодательной Думы Юрием Матвеевым едем в Каменец-Подольск, везем новогодние подарки для детишек и кое-что из продуктов для «поселенцев». Депутат здесь стал частым гостем — не все у сельчан клеится.

НЕ КОМУННА, НО КООПЕРАТИВ

- Проблемы, конечно, есть, - отмечает Юрий Матвеев, первый заместитель председателя Законодательной Думы Хабаровского края. - Но самое главное, что поселение живет, ничего здесь не умирает, а даже наоборот — расширяется, облагораживается. И люди отсюда не уходят, живут и верят, что здесь будет устойчивая жизнь и работа. Наша задача с этим помочь. Сейчас им главное свое хозяйство довести до ума — достроить дома, поставить их на кадастровый учет, сделать общежитие, чтобы люди себя чувствовали уверенно. Второе, - это добиться постоянной загрузки хозяйства. Тут два направления: сельское хозяйство и лес.

По мнению депутата, «колонисты» могут сами пилить и заготавливать лес, брать небольшие деляны, поскольку солидные объемы без техники не осилят. В развитии сельскохозяйственного производства важна организация процесса, а для этого нужны деньги. Купить семена, ГСМ, запасные части к сельхозтехнике.

- Мы им помогаем, договариваемся с коммерсантами, чтобы те вспахали здесь землю - рассказывает Юрий Матвеев. - Но у коммерсанта на первом месте своя земля, он пока себе не вспашет, сюда не придет. В этом году так и получилось, под картофель здесь вспахали только в июне, в итоге хорошего урожая не получилось, хотя год для этой культуры был урожайный. Выход есть — здесь должен быть организован крепкий кооператив. Но под кооператив нужна база, все люди должны иметь документы и прописку. Должна быть четко определена сфера деятельности. Нужен конкретный госзаказ — тогда появятся и деньги.