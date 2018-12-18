Материнский капитал в Хабаровском крае в 2019 году: ежемесячные выплаты вырастут

В Хабаровском крае с 2019 года изменится величина ежемесячных выплат из средств материнского капитала. В скором времени семьи, чей доход на одного человека не превышает прожиточный минимум больше чем в 1,5 раза, станут получать 14 тысяч 51 рубль. Для сравнения, прожиточный минимум 2018 года составлял 13 тысяч 386 рублей. Стоит отметить, что на такие выплаты могут рассчитывать не все семьи, а лишь те, в которых с 1 января 2018 года родился или был усыновлен второй ребенок.

- Важно понимать, что среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного гражданина, установленного в регионе за II квартал года, предшествующему году обращения за указанной выплатой. 1,5 кратная величина прожиточного минимума 2019 составит 21 тысячу 201 рубль, - объясняют в пресс-службе отделения ПФР по Хабаровскому краю. - Поэтому максимальный месячный доход семьи из четырех человек (родители и два ребенка), дающий им право в 2019 году на ежемесячную выплату, - 84 тысячи 804 рубля, из 3 человек (мама и два ребенка) - 63 тысячи 603 рубля.

Сейчас в Хабаровском крае больше 950 семей, которые получали ежемесячные выплаты из материнского капитала в 2018 году. Они смогут продлить эту меру поддержки, пока ребенку не исполнится 1,5 года. По достижению этого возраста родители перестанут получать выплаты. Для оформления нужно оставить заявку и представить полный пакет документов, включающий сведения о доходах семьи за 12 месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления.

На сайте ведомства даже создали специальный раздел с семейным калькулятором, чтобы людям было проще рассчитать доходы понять, имеют ли они право на ежемесячные выплаты из материнского капитала.

- Воспользоваться им довольно просто: нужно указать состав семьи, регион проживания и официальные доходы родителей и детей. После этого программа выдаст результат, - отметили в региональном отделении ПФР.

Подать заявление совсем не сложно, а сделать это можно в любое время. Главное, чтобы с момента рождения второго ребенка не прошло полтора года.

- Если обратиться в первые шесть месяцев, выплата будет установлена с даты рождения ребенка, то есть будут выплачены средства, в том числе, и за месяцы до обращения. Если обратиться позднее шести месяцев, выплата устанавливается со дня подачи заявления, - продолжили объяснения в ведомстве.

Однако не стоит забывать, что выплаты производятся из материнского капитала, а это значит, что он будет постепенно уменьшаться на сумму всех произведенных выплат. Вообще распорядиться материнским капиталом можно по-разному. Например, направить одну часть денег на ежемесячные выплаты, а другую на образование детей, а третью на улучшение жилищных условий. А если семья пожелает, то ежемесячные выплаты из материнского капитала можно прекратить. Например, в случае когда один из родителей выйдет на работу и их финансовое состояние улучшиться.

Подать заявление можно на сайте ПФР в личном кабинете, а также в клиентской службе пенсионного фонда России или через МФЦ.