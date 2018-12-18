2018-12-18T11:49:27+03:00
Общество

Материнский капитал в Хабаровском крае в 2019 году: ежемесячные выплаты вырастут

Правда изменятся они незначительно. Чуть меньше, чем на тысячу рублей
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Материнский капитал в Хабаровском крае в 2019 году: ежемесячные выплаты вырастутМатеринский капитал в Хабаровском крае в 2019 году: ежемесячные выплаты вырастутФото: Анастасия Осипова
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае с 2019 года изменится величина ежемесячных выплат из средств материнского капитала. В скором времени семьи, чей доход на одного человека не превышает прожиточный минимум больше чем в 1,5 раза, станут получать 14 тысяч 51 рубль. Для сравнения, прожиточный минимум 2018 года составлял 13 тысяч 386 рублей. Стоит отметить, что на такие выплаты могут рассчитывать не все семьи, а лишь те, в которых с 1 января 2018 года родился или был усыновлен второй ребенок.

- Важно понимать, что среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного гражданина, установленного в регионе за II квартал года, предшествующему году обращения за указанной выплатой. 1,5 кратная величина прожиточного минимума 2019 составит 21 тысячу 201 рубль, - объясняют в пресс-службе отделения ПФР по Хабаровскому краю. - Поэтому максимальный месячный доход семьи из четырех человек (родители и два ребенка), дающий им право в 2019 году на ежемесячную выплату, - 84 тысячи 804 рубля, из 3 человек (мама и два ребенка) - 63 тысячи 603 рубля.

Сейчас в Хабаровском крае больше 950 семей, которые получали ежемесячные выплаты из материнского капитала в 2018 году. Они смогут продлить эту меру поддержки, пока ребенку не исполнится 1,5 года. По достижению этого возраста родители перестанут получать выплаты. Для оформления нужно оставить заявку и представить полный пакет документов, включающий сведения о доходах семьи за 12 месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления.

На сайте ведомства даже создали специальный раздел с семейным калькулятором, чтобы людям было проще рассчитать доходы понять, имеют ли они право на ежемесячные выплаты из материнского капитала.

- Воспользоваться им довольно просто: нужно указать состав семьи, регион проживания и официальные доходы родителей и детей. После этого программа выдаст результат, - отметили в региональном отделении ПФР.

Подать заявление совсем не сложно, а сделать это можно в любое время. Главное, чтобы с момента рождения второго ребенка не прошло полтора года.

- Если обратиться в первые шесть месяцев, выплата будет установлена с даты рождения ребенка, то есть будут выплачены средства, в том числе, и за месяцы до обращения. Если обратиться позднее шести месяцев, выплата устанавливается со дня подачи заявления, - продолжили объяснения в ведомстве.

Однако не стоит забывать, что выплаты производятся из материнского капитала, а это значит, что он будет постепенно уменьшаться на сумму всех произведенных выплат. Вообще распорядиться материнским капиталом можно по-разному. Например, направить одну часть денег на ежемесячные выплаты, а другую на образование детей, а третью на улучшение жилищных условий. А если семья пожелает, то ежемесячные выплаты из материнского капитала можно прекратить. Например, в случае когда один из родителей выйдет на работу и их финансовое состояние улучшиться.

Подать заявление можно на сайте ПФР в личном кабинете, а также в клиентской службе пенсионного фонда России или через МФЦ.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Физики заявили, что материальный мир не ограничивается отдельными молекулами
Итоги состоявшейся 12 декабря конференции в Институте общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук, посвященной физике водных растворов, вызвали большой резонанс в научном сообществе
Новости 24
Сахалинский бизнесмен построил торговый центр на «дальневосточном гектаре»
Пенсионерка и ее дочь отчаянно добиваются переселения из опасного дома в Николаевске-на-Амуре
В Хабаровском крае пересмотрят систему питания школьников
Пользоваться социальными транспортными картами в Хабаровском крае начнут в июне 2019 года
В Хабаровском крае не хватает больше 10 тысяч рабочих рук
Об успехах хабаровских спортсменов будет напоминать Аллея спортивной славы
Опытный наркоделец из Комсомольска ездил за коноплей в Амурскую область
В Хабаровском крае через МФЦ можно оформить новые услуги для инвалидов, пенсионеров и детей
Мошенники, нажившиеся на инсценировках аварий в Хабаровске, заплатят меньше миллиона штрафов
В Хабаровском крае больше не нужно получать разрешение на сбор валежника
В Хабаровском крае разведчики взяли в плен командира условных террористов
Строительство онкодиспансера в Комсомольске отстает от графика
Переправу Ванино-Холмск открыли 20 декабря
«Умные» колонки в Хабаровском крае обливали краской и пытались сломать
Водолазы обследовали 44,4 тысячи квадратных метров дна в поисках утонувшей машины с людьми в Троицком
Кадровые перестановки произошли в Закдуме Хабаровского края
Бизнесмены из Сеула присматриваются к потенциалу Хабаровска
Погода в Хабаровске на 20 декабря 2018 года: днем до -12 градусов, без осадков
Туристы из Кореи стали чаще летать в Хабаровск
Дети в Хабаровском крае по закону должны быть дома после 22 часов
В Биробиджане автовладелец случайно спалили машину и сам едва не пострадал
Китайский инвестор собирается построить судоремонтный завод на Камчатке
В Хабаровском крае нашли помещение, незаконно отремонтированное за счет бюджетных денег
Виктор Ишаев презентует свою книгу в Хабаровске
Печальные итоги подвели по дорожным авариям в Хабаровском крае
Гаражный вор умыкнул у хабаровчанина шесть велосипедов и зимнюю резину
«Народные учителя» из Хабаровского края прошли обучение в Москве