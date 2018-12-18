Появились фото и видео с места поисков людей, утонувших в машине в Троицком

На Амуре в 300 метрах от села Троицкое водолазы совершили три спуска в поисках утонувшей машины, внутри которой было два человека. Вечером 16 декабря на реку выехал легковой автомобиль: за рулем - 31-летний мужчина, в салоне - его шестилетний сын. Мужчина не заметил полыньи и машина «свечкой» ушла под воду.

В сети появились фото и видео с места поисков утонувших в Троицком людейФото: ДВРПСО МЧС России

Водолазы приступили к работам на месте, где провалилась «легковушка», рано утром. Спецстанцию разбили в 300 метрах от берега.

- Совершено три спуска на глубину семь-девять метров, - рассказал Сергей Горин, водолазный врач-специалист ДВРПСО МЧС России. - Сильное течение и плохая видимость – под водой видно на расстоянии вытянутой руки - осложняют работы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/682760" frameborder="0"></iframe> Поиски утонувшей машины с людьми в Хабаровском крае.ДВРПСО МЧС России

В сети появились фото и видео с места поисков утонувших в Троицком людейФото: ДВРПСО МЧС России

Пока погружения не дали никаких результатов. Спуски продолжатся 19 декабря.

Обстоятельствами трагедии заинтересовались следователи. Главк регионального СКР возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности малолетнему ребенку.

В сети появились фото и видео с места поисков утонувших в Троицком людейФото: ДВРПСО МЧС России

В сети появились фото и видео с места поисков утонувших в Троицком людейФото: ДВРПСО МЧС России

В сети появились фото и видео с места поисков утонувших в Троицком людейФото: ДВРПСО МЧС России

В сети появились фото и видео с места поисков утонувших в Троицком людейФото: ДВРПСО МЧС России