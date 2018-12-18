2018-12-19T04:50:52+03:00
Общество

Замечанием отделалась чиновница на Камчатке, предложившая «чпокнуть» инвалида дротиком, как животное

Такое решение приняли на заседании комиссии по этике [видео]
Элина ОГАНЕСЯН
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Замечанием отделалась чиновница на Камчатки, предложившая «чпокнуть» инвалида из дротика, как животноеЗамечанием отделалась чиновница на Камчатки, предложившая «чпокнуть» инвалида из дротика, как животноеФото: Социальные сети
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Месяц назад назад правительство Камчатского края оказалось в центре скандала. Все началось с неизвестного мужчины, который пришел к зданию администрации с обрезом и направил дуло в сторону кабинетов чиновников. К счастью, местного жителя вовремя обезвредили. Оказалось, что он пенсионер и инвалид, а своим поступком он хотел привлечь к себе внимание, потому что нуждался в помощи. Пожилой мужчина был уверен, что за ним следят. Тогда в ходе расследования, полицейские усомнились в состоянии его психического здоровья и отвели к медикам. Оказалось, не зря. Пациента признали невменяемым и отправили на лечение в диспансер.

На этом история не закончилась. Об инциденте стало известно благодаря видео, которое снимали из здания правительства. Автор ролика, как выяснилось позже, не знал о том, что происходящее документируют на камеру.

- Это только дротиком, как животное. Чпок. Чтобы он отрубился. Потому что хрен его знает, что у него в голове, - комментировала женщина за кадром.

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После того, как видео попало в сеть, в правительстве «оперативно» уволили сотрудницу, которая обмолвилась некорректной фразой, заявив, что с ней расторгли гражданско-правовой договор. Однако позже выяснилось, что «оперативно» - не всегда правильно, потому что работы лишилась секретарь министерства финансов региона, которая только снимала видео. Комментатор осталась в тени. Лишь позже выяснилось, что она числится у них программистом, а ее дальнейшую судьбу решат на заседании комиссии по этике.

Накануне выяснилось, какую меру наказания применили в отношении программиста минфина.

- По итогам заседания комиссии по соблюдению правил служебного поведения принято решение привлечь сотрудницу к дисциплинарной ответственности в форме замечания, - рассказывает «КП»-Хабаровск» источник в правительстве Камчатского края. - Речь в данном случае идет не об устном замечании, а о документально оформленном дисциплинарном взыскании.

Сотрудницу, снимавшую видео, уволили, а та, которая предложила «чпокнуть» инвалида, как животное, отделалась замечанием.

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