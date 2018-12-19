2018-12-19T08:40:26+03:00
Происшествия

«С огоньком» прокатились хабаровчане на маршрутке №52

Автобус сгорел полностью, но, к счастью, люди не пострадали
Ульяна КОСКИНА
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«С огоньком» прокатились хабаровчане на маршрутке №52«С огоньком» прокатились хабаровчане на маршрутке №52Фото: Социальные сети
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Поездка на хабаровской маршрутке №52 могла стоить жизни пассажирам. Инцидент произошел, вечером, 18 декабря. Автобус воспламенился практически сразу, как только отъехал от остановки «Железнодорожный вокзал» в сторону «Дальэнергомаша».

«С огоньком» прокатились хабаровчане на маршрутке №52 Фото: Социальные сети

«С огоньком» прокатились хабаровчане на маршрутке №52Фото: Социальные сети

- По прибытию пожарных расчетов автобус уже полыхал. Людей в салоне не было, так же как и водителя. Спасатели потушили огонь,- сообщила Екатерина Повторова, руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Хабаровскому краю. -Пострадавших нет. Зато маршрутка полностью выгорела.

«С огоньком» прокатились хабаровчане на маршрутке №52 Фото: Социальные сети

«С огоньком» прокатились хабаровчане на маршрутке №52Фото: Социальные сети

«Адский рейс» в Хабаровске.

Как сообщил источник «КП Хабаровск», в салоне находилось около 12 человек. У 52-ого началось задымление в моторном отсеке. Водитель предпринял экстренную остановку. Всех людей успели эвакуировать до того, как маршрутка загорелась.

Между тем, следственный комитет Хабаровского края проводит проверку по данному факту. Им предстоит выяснить все обстоятельства происшествия. Также будет дана оценка действиям руководства транспортной организации.

Отметим, что такие случаи не редкость. К слову, в конце прошлого года в центре Хабаровска сгорел рейсовый автобус №25. Возгорание произошло, когда машина двигалась в сторону остановки «Энергомаш» по улице Ленина. Никто из пассажиров не пострадал. Зато помощь врачей потребовалась водителю транспортного средства.

«С огоньком» прокатились хабаровчане на маршрутке №52.

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