Двухлетний ребенок погиб, наглотавшись бабушкиных таблеток от алкоголизма в селе Хабаровского края

Многодетная семья. Мама - домохозяйка, отец - охотник и трое детей. Старшей дочери - 3 года, младшей - два месяца, а сыну - два года. Живут они в крохотном селе Аим. Трагедия в их семье случилась в воскресенье, 16 декабря, когда отец уехал в тайгу, и дома остались жена и малыши.

В воскресенье в гости приехала 43-летняя бабушка, проведать дочь и внуков. Когда-то женщина страдала от алкогольной зависимости, но недуг был в прошлом. Пить она бросила, а чтобы не сорваться, принимала таблетки для профилактики алкоголизма. По невнимательности она оставила упаковку антидота на столе. Двухлетний внук воспользовался тем, что взрослые отвлеклись на несколько минут, и проглотил таблетки. Скорая помощь госпитализировала малыша в местную больницу, однако спасти ребенка им не удалось. Спустя сутки он скончался.

- Охарактеризовать семью могу только с положительной стороны. Спиртным никто из родителей не злоупотреблял, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Елена Непомнящих, глава администрации села Аим. - Конечно, это трагедия. Бабушка сейчас очень подавлена, чувствует свою вину, понимает, что не уследила.

Следователи по данному факту инициировали проведение проверки.

- Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего по статье «Причинение смерти по неосторожности малолетнему ребенку» - отмечают в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю. - В рамках проверки будет дана оценка оценка действиям родителей и бабушки.

Аим находится в 300 километрах от Нелькана, где есть необходимое оборудование для проведение медицинской экспертизы. Чтобы перевести тело малыша, понадобится вертолет, он прибудет по расписанию лишь 22 декабря.