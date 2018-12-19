2018-12-19T04:45:54+03:00
Дом. Семья

«Грустный» тигр, который лежал у реки и не реагировал на людей, умер в Хабаровском крае

Полосатый хищник погиб из-за острой вирусной инфекции
Александра ШОПЕНКО
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Тигр, который лежал у реки и не реагировал на людей, умер в Хабаровском краеТигр, который лежал у реки и не реагировал на людей, умер в Хабаровском краеФото: Дальневосточный филиал центра "Амурский тигр"
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В октябре по реке Бикин сплавлялись туристы и снимали свои приключения на видео. Неожиданно на косе экстремалы заметили тигра, одежда была запачкана опрометчиво – большой кошке было абсолютно плевать на людей. Такое поведение нетипично для диких животных и специалисты приняли решение изъять меланхоличного хищника из дикой природы.

В реабилитационном центре тигр отказывался от еды, только пил. Анализ крови показал, что у хозяина тайги панлейкопения, в народе это заболевание называют кошачья чума – вирусное заболевание, вызванное снижением иммунитета. Зверь незамедлительно начал получать лечение и даже восстановился: начал кушать и опасливо относиться к людям. Но уже в середине ноября его состояние резко ухудшилось, появилась даже версия о том, что у тигра опухоль мозга, но ей не нашлось подтверждения. Спасти редкую кошку не удалось, хищник умер 13 декабря.

- Тигры, к сожалению, тоже гибнут, в том числе и по естественным причинам. В отдельных группировках этот показатель достигает 18 процентов. Для сравнения, домашние кошки умирают от панлейкопении в 90 процентах случаев. Если говорить объективно, то у специалистов практически не было шансов спасти тигра. Но каждый подобный случай дает опыт и дополнительную информацию, благодаря которой можно будет спасти других зверей. Мы стараемся сделать так, чтобы данные об этом тигре были досконально изучены, - рассказал Сергей Арамилев, генеральный директор Центра «Амурский тигр».

Причина смерти – острая вирусная инфекция, которая развилась из-за снижения иммунитета. Специалисты отобрали у тигра биоматериал и направили его в лаборатории Уссурийска, Владивостока и Москвы.

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