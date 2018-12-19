2018-12-19T08:45:19+03:00
Общество

Губернатору, депутатам и членам правительства урезали пенсии в Хабаровском крае

Благодаря этому региональный бюджет сможет экономить ежегодно около девяти миллионов рублей
Александра ШОПЕНКО
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Губернатору, депутатам и членам правительства урезали пенсии в Хабаровском краеГубернатору, депутатам и членам правительства урезали пенсии в Хабаровском краеФото: Правительство Хабаровского края
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Губернатор Хабаровского края росчерком пера урезал пенсионные выплаты, полагающиеся главе региона, членам правительства, председателю местного парламента и его депутатам. Такое решение было принято после того, как восемь чиновников из команды Шпорта покинули свои посты и назначили себе доплаты к пенсиям в 150-200 тысяч рублей.

- Постановление, которое действовало до моего прихода, не выдерживает никакой критики. Я считаю его неправомерным. Такие высокие доплаты к пенсиям, которые были установлены краевой думой ранее, недопустимы. Их размер сократится в два раза, а в некоторых случаях и больше, - прокомментировал Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края

Экономический эффект от такой меры – порядка девяти миллионов рублей экономии ежегодно. По сообщению пресс-службы правительства региона, деньги будут направлены на выполненные социальных обязательств.

Новое постановление о доплатах к пенсиям вступит в силу с 1 января следующего года. Интересная деталь: действие нового документа распространится как на тех, кто только собирается выйти на заслуженный отдых, так и на тех, кто отправился на пенсию в 2018 году.

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В документе конкретной суммы прописано не было, отметили в правительстве Хабаровского края (подробнее)

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