2018-12-19T09:46:57+03:00
Общество

Долгая дорога домой: Часть туристов, застрявших в Китае, вернулась в Хабаровск

Еще 120 жителей нашего региона до сих пор остаются заложниками своего отпуска
Элина ОГАНЕСЯН
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Долгая дорога домой: Часть туристов, застрявших в Китае, вернулась в ХабаровскДолгая дорога домой: Часть туристов, застрявших в Китае, вернулась в ХабаровскФото: Правительство Хабаровского края
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19 декабря в аэропорту Хабаровска приземлился самолет с туристами, которые с прошлой недели не могли выбраться с китайского острова. Домой вернулись 24 человека, но это лишь малая часть тех, кто ожидал возвращения домой. Напомним, что из-за конфликта между туроператором «Жемчужная река» и авиакомпанией «ИрАэро» порядка 1500 россиян оказались заложниками своего отпуска и не смогли в срок вернуться обратно на родину.

В минувшее воскресенье губернатор Хабаровского края Сергей Фургал провел совещание и выяснил, что около 150 жителей региона пострадали от финансовых проблем туроператора. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, сперва власти приняли решение договориться с авиакомпанией «Аврора». Она должна была организовать два рейса и вызволить россиян из Хайнаня. Стоимость перелетов оценили в 15 миллионов рублей. Однако, по предварительным данным, аэропорт Китая отказал им в посадке, поэтому за отпускниками вылетел самолет «Нордстар». Во сколько «Турпомощи» обошлась услуга этой авиакомпании - пока неизвестно.

- Всего на данный момент в Хабаровск вернулось 64 человека, - рассказывает Виталий Селюков, заместитель министра культуры края – начальник управления по туризму. -Сейчас на острове остаются еще около 120 туристов. Для контроля ситуации мы отправили туда нашего сотрудника, который будет координировать все действия по дальнейшей отправке людей домой.

Оставшаяся часть туристов из Хабаровского края вернется домой 21 декабря. За ними прилетит самолет авиакомпании «Аврора».

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