В хабаровской школе «террористы взяли заложников»

На прошлой неделе в службе спасения раздался звонок. В «112» обратился 14-летний парень, который сказал диспетчеру: ученики школы № 40 взяты в заложники. Для обезвреживания «террористов» и спасения детей к учреждению съехались экстренные службы.

Прибыв на место, силовики, мягко говоря, были недовольны. Вызвали гнев экстренных служб два 14-летних парня. И нет, дело тут не в невыученных уроках или надвигающейся контрольной, все гораздо прозаичней.

Один из нарушителей школьного спокойствия забрал у своей одноклассницы мобильный телефон и отдал своему товарищу, который позвонил с него в Единую службу спасения и заявил о «захвате заложников».

Пока хулиганы и их родители отделались профилактической беседой. Правоохранители проводят проверку по данному факту.