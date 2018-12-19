2018-12-19T08:40:26+03:00
Происшествия

В хабаровской школе «террористы взяли заложников»

К образовательному учреждению съехались оперативники всех мастей
Александра ШОПЕНКО
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В хабаровской школе «террористы взяли заложников»В хабаровской школе «террористы взяли заложников»Фото: Алексей БУЛАТОВ
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На прошлой неделе в службе спасения раздался звонок. В «112» обратился 14-летний парень, который сказал диспетчеру: ученики школы № 40 взяты в заложники. Для обезвреживания «террористов» и спасения детей к учреждению съехались экстренные службы.

Прибыв на место, силовики, мягко говоря, были недовольны. Вызвали гнев экстренных служб два 14-летних парня. И нет, дело тут не в невыученных уроках или надвигающейся контрольной, все гораздо прозаичней.

Один из нарушителей школьного спокойствия забрал у своей одноклассницы мобильный телефон и отдал своему товарищу, который позвонил с него в Единую службу спасения и заявил о «захвате заложников».

Пока хулиганы и их родители отделались профилактической беседой. Правоохранители проводят проверку по данному факту.

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