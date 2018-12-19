Трансформатор раздавил машину скорой помощи с пациентами в Комсомольске-на-Амуре

Карету скорой помощи в Комсомольске-на-Амуре раздавил промышленный трансформатор. Дорожная авария произошла сегодня,19 декабря, в 12:15 по улице Вагонной,1. К месту происшествия выехали оперативные службы и спасатели.

Неотложка в Комсомольске-на-Амуре оказалась по трансформатором: пострадал водительФото: Социальные сети

- На грузовике не закрепили трансформатор должным образом, - сообщил Сергей Христофоров, начальник ГО и ЧС Комсомольска-на-Амуре. - В результате чего он сместился и упал на проезжающую рядом машину скорой помощи. Внутри неотложки находился водитель. Он отделался ушибами и испугом.

Неотложка в Комсомольске-на-Амуре оказалась по трансформатором: пострадал водительФото: Социальные сети

В краевой госавтоинспекции информацию подтвердили, однако о нарушениях правил перевозки пока речи не идет.

Неотложка в Комсомольске-на-Амуре оказалась по трансформатором: пострадал водительФото: Социальные сети

- Груз упал на автомобиль скорой помощи из-за разрыва крепежного троса, - сообщил инспектор отделения пропаганды краевого ГИБДД Вячеслав Бондарев. - Водитель оказался зажат, ему потребовалась помощь спасателей. Медики устанавливают степень тяжести травм. Кроме мужчины, в салоне находились фельдшер и женщина с ребенком. Они не пострадали.

Неотложка в Комсомольске-на-Амуре оказалась по трансформатором: пострадал водительФото: Социальные сети

Между тем, специалисты намерены провести экспертизу. Им предстоить выяснить почему тросс разорвался.