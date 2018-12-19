2018-12-20T04:03:51+03:00
Происшествия

Бизнес «строгого режима»: Экс-надзиратель колонии вместе с женой продавал наркотики, заманивая хабаровчан конфетами

Сладости были визитной карточкой торговцев, а на преступление они пошли ради красивой жизни
Элина ОГАНЕСЯН
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Бизнес «строгого режима»: Экс-надзиратель колонии вместе с женой продавал наркотики, заманивая хабаровчан конфетамиБизнес «строгого режима»: Экс-надзиратель колонии вместе с женой продавал наркотики, заманивая хабаровчан конфетамиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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СЕМЕЙНОЕ ОПГ

Началось все в октябре 2016 года. На вид примерная среднестатистическая семья: муж, жена и ее ребенок. Мужчина работал в одной из хабаровских колоний, женщина сидела дома и воспитывала дочь-подростка. Жили дружно вместе с родителями главы семейства. Девочку в школе хвалили, награждали различными грамотами, даже маме доставались дипломы за хорошее воспитание дочери. В какой-то момент взрослые решили, что одной зарплаты им не хватает и сколотили бизнес. Жаль только незаконный. Вместе они решили продавать наркотики.

По версии следствия, семейному ОПГ удалось реализовать 1,83 грамма синтетики и гашиша. Работали они, на первый взгляд, по классике жанра: делали закладки в городе. Позже выяснилось, что в работу они вкладывали душу. Мужчина и его гражданская жена арендовывали машины, чтобы развозить запрещенку, а самое главное - для своих клиентов торговцы каждый раз готовили небольшой презент - шоколадные конфеты. Сладкий подарок был визитной карточкой преступников. Запрещенные вещества они прятали либо в матерчатую перчатку, либо в медицинские бахилы. В них также таились лакомства. Схема была простая: как только покупатели скидывали деньги на электронный кошелек, возлюбленные отправляли им карту с отмеченным местом закладки.

- Как удалось доказать в ходе судебных заседаний, осужденные были замечены в четырех преступных эпизодах: два сбыта наркотиков и два покушения на продажу, - рассказывает источник «КП»-Хабаровск» близкий к следствию. - Задержание проводилось 16 мая 2017 года. Мужчину увезли в отделение сразу после того, как он вышел со смены из колонии. По оперативной информации наркотики они хранили в машине и квартире. Позже сведения подтвердились только по квартире. В общей сложности сотрудники ведомства изъяли порядка 16,69 грамма синтетики и гашишного масла.

Так семейному бизнесу пришел конец. 29-летнему хабаровчанину и его 30-летней даме сердца предъявили обвинения по ряду статей в рамках возбужденного уголовного дела.

ОНА ХОТЕЛА БЫ ЖИТЬ НА МАНХЭТТЕНЕ

С прошлого года в Центральном районном суде проходили разбирательства. Примечательно, что как только возлюбленные оказались в СИЗО, по швам треснул не только семейный бизнес, но и их отношения. Каждый из них на допросах и дачи показаний винил во всем другого. Более того, мужчина сознался, что вообще затеял все это из-за потребности гражданской жены быть красивой. «Маникюр, волосы, салоны красоты - это ведь все деньги» - говорил обвиняемый. Хабаровчанка оказалась не из тех, кто забрасывает себя после родов. Следить собой она любила, а на зарплату супруга всего этого себе не позволишь.

- Центральный районный суд Хабаровска приговорил каждого из подсудимых к 6,5 годам лишения свободы, - говорит Елена Демидовская, гособвинитель. -Хабаровчанин будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Соучастнице срок отбывания наказания в виде лишения свободы отсрочен до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

Интересная деталь: женщина беременна еще одним малышом, поэтому ее наказание отсрочится как минимум на 14 лет. Да и то не факт, ведь хабаровчанка может за это время завести еще детей, что снова отложит ее «путешествие» в колонию.

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