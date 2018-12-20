Парламент стоит на своем: закон о согласовании назначений в правительстве Хабаровского края прошел второе чтение

В парламенте региона продолжаются сражения за изменения в Уставе края. Напомним, что депутаты Закдумы от правящей партии внесли закон, согласно которому губернатор должен будет согласовывать с ними кандидатуры заместителей председателя правительства. С жаркими баталиями документ приняли во втором чтении.

Суть поправок главы региона сводилась к тому, чтобы оставить механизм формирования правительства без изменений. То есть полномочия в назначении зампредов оставить при себе и ни с кем ими не делиться. Как сообщает пресс-служба регионального парламента, губернатор также предлагал исключить положение о выражении Закдумой недоверия высшим чиновникам, согласованным депутатами. Во время обсуждения этих вопросов депутаты метали молнии.

- Уточните, по каким критериям будут назначать или выражать недоверие членам правительства, которых выбрал губернатор? Они работают всего лишь несколько месяцев, а то и меньше, о каком недоверии может идти речь? – уточнял депутат от ЛДПР Сергей Зюбр.

Народному избраннику напомнили, что недоверие новому составу правительства депутаты вынести не в праве. Такой прерогативой парламент сможет пользоваться только по отношению к согласованным им же зампредам. И вообще, такая норма действовала раньше, велосипед тут не изобретают.

Кстати, депутаты отметили, что за возвращение такого вида контроля над исполнительной властью оппозиция выступала не один год. Причем сообща.

- Совершенно не понятно, почему сейчас в этот законопроект вносится некий политический подтекст, - недоумевал Александр Громов, руководитель фракции КПРФ в Закдуме.

Предлагал глава региона решать споры между парламентом и правительством в части осуществления и установления полномочий согласованных зампредов согласительным комиссиям. Но это норма не соответствовала закону. Поправки было решено отклонить.

В итоге «За» проголосовало 25 членов парламента из 30. Закону предстоит пройти третье чтение.