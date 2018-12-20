2018-12-20T10:21:09+03:00
Общество

Парламент стоит на своем: закон о согласовании назначений в правительстве Хабаровского края прошел второе чтение

Поправки губернатора депутаты отклонили
Александра ШОПЕНКО
Поделиться:
Парламент стоит на своем: закон о согласовании назначений в правительстве Хабаровского края прошел второе чтениеПарламент стоит на своем: закон о согласовании назначений в правительстве Хабаровского края прошел второе чтениеФото: Александра ШОПЕНКО
Изменить размер текста:

В парламенте региона продолжаются сражения за изменения в Уставе края. Напомним, что депутаты Закдумы от правящей партии внесли закон, согласно которому губернатор должен будет согласовывать с ними кандидатуры заместителей председателя правительства. С жаркими баталиями документ приняли во втором чтении.

Суть поправок главы региона сводилась к тому, чтобы оставить механизм формирования правительства без изменений. То есть полномочия в назначении зампредов оставить при себе и ни с кем ими не делиться. Как сообщает пресс-служба регионального парламента, губернатор также предлагал исключить положение о выражении Закдумой недоверия высшим чиновникам, согласованным депутатами. Во время обсуждения этих вопросов депутаты метали молнии.

- Уточните, по каким критериям будут назначать или выражать недоверие членам правительства, которых выбрал губернатор? Они работают всего лишь несколько месяцев, а то и меньше, о каком недоверии может идти речь? – уточнял депутат от ЛДПР Сергей Зюбр.

Народному избраннику напомнили, что недоверие новому составу правительства депутаты вынести не в праве. Такой прерогативой парламент сможет пользоваться только по отношению к согласованным им же зампредам. И вообще, такая норма действовала раньше, велосипед тут не изобретают.

Кстати, депутаты отметили, что за возвращение такого вида контроля над исполнительной властью оппозиция выступала не один год. Причем сообща.

- Совершенно не понятно, почему сейчас в этот законопроект вносится некий политический подтекст, - недоумевал Александр Громов, руководитель фракции КПРФ в Закдуме.

Предлагал глава региона решать споры между парламентом и правительством в части осуществления и установления полномочий согласованных зампредов согласительным комиссиям. Но это норма не соответствовала закону. Поправки было решено отклонить.

В итоге «За» проголосовало 25 членов парламента из 30. Закону предстоит пройти третье чтение.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Физики заявили, что материальный мир не ограничивается отдельными молекулами
Итоги состоявшейся 12 декабря конференции в Институте общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук, посвященной физике водных растворов, вызвали большой резонанс в научном сообществе
Новости 24
Вор-рецидивист ушел из компьютерного клуба в Хабаровске с чужим кошельком
Двухэтажную амбулаторию открыли в селе Ракитное в Хабаровском крае
Взлетевший самолет срочно вернули на аэродром в Южно-Сахалинск из-за разгерметизации салона
Хитрый застройщик в Хабаровске хотел сэкономить миллионы рублей на строительстве подстанции
Беспардонные рыбаки катались на внедорожниках по заповедным хабаровским лесам
Сахалинский бизнесмен построил торговый центр на «дальневосточном гектаре»
Пенсионерка и ее дочь отчаянно добиваются переселения из опасного дома в Николаевске-на-Амуре
В Хабаровском крае пересмотрят систему питания школьников
Пользоваться социальными транспортными картами в Хабаровском крае начнут в июне 2019 года
В Хабаровском крае не хватает больше 10 тысяч рабочих рук
Об успехах хабаровских спортсменов будет напоминать Аллея спортивной славы
Опытный наркоделец из Комсомольска ездил за коноплей в Амурскую область