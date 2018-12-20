Выравнивание тарифов ЖКХ сделает блага цивилизации более доступными для жителей Хабаровского края

В Хабаровском крае вновь заговорили о выравнивании тарифов ЖКХ на электроэнергию, воду и тепло. На последнее делается основной упор, так как именно эта позиция «съедает» основную часть платы за «коммуналку». Инициатива по выравниванию тарифов на тепло была включена в проект бюджета региона на 2019 год, но к первому чтению ее исключили.

Приведем пример: на 1 июля 2018 года действующий тариф для населенных пунктов, находящихся в зоне обслуживания АО «Дальневосточная генерирующая компания», - 1705,32 рубля за гигакалорию. В других районах этот показатель устанавливается постановлением губернатора. Например, в районах, не относящихся к крайнему северу, плата за гигакалорию составляет уже 2698,36 рубля. Такая же ситуация с водоотведением: минимальный уровень тарифа в крае 5,55 рубля, а максимальный - 206 рублей. Разница в 40 раз.

- Максимальный тариф на тепловую энергию в крае для предприятий коммунальной энергетики - 24 тысячи рублей. Разницу между экономически обоснованным и установленным губернатором тарифом выплачивает организации краевой бюджет через муниципалитет. На эти цели по теплу в 2018 году было запланировано больше трех миллиардов рублей. Дополнительно на выравнивание тарифов нужно около 1,2 миллиарда. До первого чтения бюджета края на 2019 год Минфин рассматривал такой вариант. Но, к сожалению, далее этих сумм мы не нашли, - рассказывает Евгения Арефьева, депутат Законодательной Думы Хабаровского края, возглавившая постоянный комитет по бюджету, налогам и экономическому развитию.

Всего для того, чтобы теплоэнергия была доступна для всех жителей края в равной степени, необходимо более четырех миллиардов рублей. Тогда регион придет к единому тарифу, который предлагает ДГК. Траты на эти цели в бюджет не включили, ссылаясь, в основном, на погашение государственного долга региона.

- Практически большинство дотационных бюджетов имеет государственный долг, близкий к максимально возможному. И ставить своей целью при планомерном погашении его сокращение за счет того, что остаются какие-то показатели социальной несправедливости, я считаю не самым лучшим вариантом, - подчеркивает Евгения Арефьева.

Попыток реализовать такую инициативу депутат оставлять не намерена. Деньги на выравнивание тарифов, как считает Евгения Арефьева, можно изыскать из высвободившихся средств, в том числе, от сокращения аппарата краевого правительства.